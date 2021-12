The Game Awards 2021: cosa possiamo aspettarci tra giochi confermati e rumor

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, precisamente venerdì 10 dicembre dalle ore 2 alle 5 del mattino, si terrà la serata dei The Game Awards 2021 e si prospetta come uno degli appuntamenti più importanti dell'intero anno videoludico. In effetti, considerando il ridimensionamento progressivo che hanno subito i grandi e storiche fiere di questo mercato, come E3 e Gamescom, possiamo tranquillamente considerare la trasmissione di Geoff Keighley come uno dei maggiori eventi in assoluto del panorama videoludico, se non addirittura il più grande, se si parla di un singolo show. Unendo questo alla notevole capacità dimostrata dall'organizzazione di evitare qualsiasi tipo di leak, le aspettative per la serata dei Game Awards sono sempre molto alte e la curiosità enorme, anche perché la concentrazione di annunci e presentazioni inedite - le celebri "World Premiere", detto ovviamente con il vocione classico dello speaker - è sempre notevole. Si parla nientemeno che di 40-50 giochi presenti, 10 reveal assoluti e vera next-gen: ovviamente c'è un po' da pesare le parole di Keighley che punta ovviamente a creare un hype spropositato, ma è altamente probabile che sui numeri non menta e che questa sia una nottata davvero da ricordare, oltretutto in previsione di un anno - il 2022 - che si prospetta davvero ricco di grandi novità. Facciamo dunque una panoramica su tutti i possibili annunci e le presentazioni che potrebbero avvenire nel corso dei Game Awards 2021, partendo da quelle più probabili, in quanto confermate dai teaser ufficiali, per arrivare alle voci di corridoio più selvagge che hanno caratterizzato questi giorni di attesa. Ricordando, ovviamente, l'appuntamento con il la maratona in diretta qui su Multiplayer.it, che partirà alle 15 per arrivare a commentare tutto quello che sarà mostrato nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021.

Le certezze The Matrix Awakens, una prima scena dell'app Alcune novità sono praticamente certe, in quanto confermate dagli stessi sviluppatori o publisher oppure indicate con dei teaser piuttosto espliciti dallo stesso Geoff Keighley. Per questo motivo possiamo, dunque, raccogliere in questo primo paragrafo i giochi che possiamo aspettarci di vedere ai The Game Awards 2021. Si parte con The Matrix Awakens che, a dire il vero, non sappiamo ancora cosa sia, ovvero se si tratti di un gioco vero e proprio o una qualche iniziativa multimediale più o meno interattiva legata al nuovo film The Matrix: Resurrections. La sua presenza è certa, ufficializzata da Epic Games, il gioco è costruito interamente su Unreal Engine 5, e rappresenterà dunque uno dei primi esempi tangibili di utilizzo del nuovo motore grafico. L'app è già spuntata su PlayStation Store e Xbox Store, ma si attiverà solo nel corso dei Game Awards 2021 e funzionerà solo su console next gen. ARC Raiders è forse l'unico gioco nuovo che sappiamo che verrà presentato nel corso dei Game Awards 2021: il team svedese Embark Studios ha già pubblicato un teaser su questo interessante titolo che rimanda chiaramente alla presentazione fissata per il 9 dicembre, probabilmente con un trailer esteso che verrà mostrato nel corso dell'evento. ARC Raiders si presenta come un gioco sci-fi, in attesa di un trailer più chiaro Da quanto è possibile vedere, sembra una sorta di action ad ambientazione fantascientifica i cui scorci visibili lasciano intendere qualcosa di molto interessante. Un'altra certezza è l'annuncio di altri quattro giochi che verranno lanciati al day one su Xbox Game Pass per PC: in questo caso a riferirlo è un'altra mail della solita "Melissa McGamepass" che, come da tradizione, si è lasciata sfuggire qualcosa di troppo, censurando comunque a dovere le informazioni salienti. Comunque, possiamo facilmente vedere come quattro giochi siano stati aggiunti al programma di Xbox Game Pass per PC per i prossimi mesi come lanci direttamente nel catalogo del servizio. Tra le vere e proprie conferme c'è The Lord of the Rings: Gollum, il nuovo stealth game di Daedalic sulla celebre licenza di JRR Tolkien, la cui presenza è stata confermata dall'account Twitter di The Game Awards, e annoveriamo inoltre il nuovo gioco del team Improbable, con Aaryn Flynn che ha specificamente annunciato la presentazione del loro nuovo progetto nel corso dei Game Awards 2021, di cui però non si sa assolutamente nulla e non sappiamo proprio cosa aspettarci. The Lords of the Rings: Gollum, una delle prime immagini del gioco Infine, la presenza di Sonic the Hedgehog in qualche forma è stata praticamente confermata: oltre ai vari avvistamenti su Sonic Frontiers, che potrebbe essere il nuovo capitolo della serie principale di Sega, c'è stato proprio un curioso scambio di cinguettii su Twitter fra Geoff Keighley e l'account ufficiale di Sonic, a far capire che il personaggio in questione avrà uno spazio confermato all'evento, anche se è difficile dire in cosa possa tradursi, considerando i diversi progetti in cui potrebbe comparire, compreso il nuovo film in arrivo.

Le probabilità Senua's Saga: Hellblade 2, nell'immagine, è tra i giochi che compaiono più spesso nei rumor sui TGA 2021 Difficile parlare di rumor più o meno attendibili, trattandosi comunque di voci di corridoio, ma possiamo fare una selezione di quelli che si sono distinti per la maggiore insistenza, magari corroborati da una certa logica che potrebbe caratterizzare la presenza dei giochi in questione. In ogni caso, si tratta sempre di speculazioni, visto che nessuno dei giochi seguenti ha ricevuto alcuna conferma in termini di presenza all'evento, ma proviamo a mettere insieme un elenco di quelli che ci sembrano probabili. Partiamo con Hellblade 2, sicuramente il più presente nelle voci di corridoio accumulate in queste settimane: vari insider puntano tutto sulla presenza del gioco Ninja Theory all'evento e potrebbe effettivamente essere un momento giusto per mostrarlo, magari con del gameplay, visto il tempo passato dalla sua prima presentazione, che avvenne proprio durante i Game Awards del 2019. Un altro gioco che potrebbe essere presente in qualche forma è Elden Ring: dopo aver ospitato il trailer del gameplay, si può dire che Keighley abbia un rapporto di preferenziale con From Software e considerando che il gioco uscirà tra non molto questa potrebbe essere una buona occasione per tornare a mostrarlo. Le voci al riguardo non mancano, con tanto di possibile annuncio di una nuova beta che potrebbe arrivare proprio in occasione dei Game Awards. Elden Ring potrebbe essere un altro candidato a una presenza ai TGA 2021 Altro gioco che avrebbe senso in questo contesto è Horizon Forbidden West: anche questo è atteso per febbraio e non ci sono altre occasioni di grosse dimensioni per poterlo mostrare, al di là ovviamente degli State of Play di Sony che restano comunque il veicolo principale di trasmissione di queste informazioni, ma il momento potrebbe essere propizio per tornare a vederlo, considerando anche l'intensificarsi della comunicazione sul gioco che stiamo osservando in queste settimane. Un possibile indizio concreto sull'eventuale presenza è giunto anche da CrossfireX, lo sparatutto in prima persona di Smilegate e Remedy che di recente ha disseminato indizi su possibili annunci in arrivo in questi giorni, cosa che ci portano a pensare a un eventuale presentazione venerdì. Tornando alle idee "sensate", per così dire, potrebbe essere questo il momento giusto per Final Fantasy 16, considerando che non s'è più visto da svariati mesi, sebbene forse l'indiziato maggiore sia Forspoken, destinato a uscire prima. Infine, non possiamo mai escludere la possibile presenza di Hideo Kojima: considerando il legame che lo lega storicamente a Keighley e il fatto che il game designer abbia sicuramente qualcosa da annunciare, qualche novità da parte di Kojima Productions potremmo metterla in pronostico, con tutti i condizionali del caso.

Rumor Selvaggi Avowed, il nuovo RPG di Obsidian, potrebbe essere ai TGA 2021, secondo qualcuno La quantità di titoli che potremmo mettere nei candidati ospiti dei Game Awards 2021 stando ai rumor più selvaggi e incontrollati è immane, pertanto dobbiamo comunque fare una selezione scegliendo quelli che possono sembrare più interessanti. Avowed, il nuovo RPG di Obsidian, è da tempo presente in diverse voci di corridoio sull'evento in arrivo: sembra ancora presto per poterlo vedere in azione, ma potrebbe esserci stato tempo e modo per un trailer un po' costruito ad hoc per l'occasione e indubbiamente sarebbe un gioco di grande interesse, essendo uno dei più attesi tra quelli in sviluppo presso Xbox Game Studios. Rimanendo proprio in questo ambito, di recente è emersa una voce di corridoio su un misterioso Prey 2: Neuroshock, che dovrebbe essere il seguito dell'ottimo titolo di Arkane, che sinceramente sembra davvero poco probabile, considerando anche come il team sia già impegnato su Redfall, ma chissà. Proprio quest'ultimo, peraltro, potrebbe essere un altro candidato possibile a una presentazione ai TGA 2021, curiosamente. Difficile la presenza di Perfect Dark, anche se il primo teaser arrivato un anno fa proprio nell'edizione scorsa dell'evento potrebbe aver creato un precedente interessante. Tra le voci di corridoio è comparso a più riprese anche BioShock 4, o quale sarà il titolo del nuovo capitolo della serie: la sua esistenza non è stata confermata, ma i rumor sul gioco in questione compaiono su base piuttosto regolare, cosa che spinge a pensare che qualcosa di vero ci possa essere. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, nell'immagine, è sempre oggetto di rumor nelle vicinanze di qualche evento importante Tra i titoli più attesi in assoluto c'è The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e non potevamo non inserirlo in un elenco a maglie larghe come questo, sebbene sia difficile pensare che Nintendo abbia scelto l'evento in questione per una nuova presentazione del suo gioco di punta. Per vari motivi potremmo anche pensare a una possibile presenza di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, che finora si è mostrato solo in un brevissimo teaser trailer, oppure Marvel's Spider-Man 2, considerando che la vicinanza del nuovo film Spider-Man: No Way Home potrebbe fornire un assist interessante alla presentazione del gioco Insomniac.