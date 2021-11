The Game Awards: seguiteli in diretta con noi, anche dal vivo a Milano!

I The Game Awards sono ormai divenuti uno degli appuntamenti più importanti dell'anno videoludico. In maniera informale, infatti, sono conosciuti come gli Oscar dei videogiochi: l'appuntamento nel quale tirare le somme sull'anno passato e premiare le esperienze migliori. Noi di Multiplayer.it, come sempre, abbiamo partecipato alle votazioni e anche per questo motivo siamo molto felici di comunicarvi che il 9 dicembre 2021 a partire dalle 16 non solo seguiremo in diretta i The Game Awards su Twitch con una lunga maratona ricca di ospiti, ma 30 fortunati avranno anche la possibilità di farlo dal vivo con noi a Milano!

A questo indirizzo è possibile acquistare un biglietto per la maratona del 9 dicembre 2021!

Giovedì 9 dicembre, dalle ore 16 fino alle 5 di mattina di venerdì 10 dicembre saranno trasmesse su Twitch più di 10 ore tra panel, discussioni, interviste e let's play in compagnia della redazione di Multiplayer.it e di numerosi ospiti e volti noti.

Una maratona che culminerà coi The Game Awards edizione 2021, che tradurremo e commenteremo in tempo reale seguendo le premiazioni, gli annunci e le World Premiere che arricchiranno la manifestazione.

Come dicevamo, l'intera maratona potrà anche essere seguita dal vivo, in nostra compagnia, all'interno di una speciale location allestita per l'evento. A Milano, in Porta Romana, presso lo Spazio Filippetti (ex Fitzcarraldo) a partire proprio dalle 16 fino all'alba potrete godervi dal vivo l'evento con tutta una serie di bonus aggiuntivi.

Acquistando il biglietto infatti, potrete accedere alla location, partecipare alla cena speciale, mettere le mani su un esclusivo zaino Invicta ricco di gadget e ovviamente incontrarci e chiacchierare dal vivo.

I posti per motivi di sicurezza soltanto 30 (il Green Pass è obbligatorio per accedere alla location) e sarebbe un peccato farsi sfuggire questa incredibile occasione di vivere assieme un evento così divertente e importante.

Oltre a tutti i volti noti di Multiplayer.it (ci sono anche Alessio, Pierpaolo e Francesco!), potrete incontrare alcune figure storiche di Movieplayer e LegaNerd.

Ecco tutto quello che otterranno chi parteciperà all'evento dal vivo!

All'interno dello zaino Invicta troverete:

Una tazza Multiplayer.it Night Live in tiratura limitata.

Un braccialetto serigrafato Multiplayer.it Night Live per accedere all'evento.

Una copia di Tetris 99 per Nintendo Switch con un coupon per un anno di abbonamento a Nintendo Switch Online.

Un coupon per un mese di abbonamento a Game Pass Ultimate.

Visto che sarà una notte molto lunga, i partecipanti avranno accesso a una coffee station aperta dalle 16 alle 5 con assortimento di dolci, salati, bibite e caffetteria. Alle 18 sarà servito un aperitivo con assortimento di Mini Burger e Noodle stick.

Alle 20, invece, sarà il momento della cena:

Tomino filante in crosta di sfoglia con Speck e Funghi Porcini cremosi.

Riso al salto alla Milanese con Ragù di Ossobuco e fonduta di Taleggio.

Filetto di Manzo Italiano in crosta di Pistacchi, crema di Patate viola e riduzione al Valpolicella.

Si chiude alle 4 con un'immancabile colazione con cappuccino e brioche (o cornetto, per chi non è di Milano).

Che dire, parteciperete?