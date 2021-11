Returnal: DLC o novità in arrivo su PS5? Housemarque lascia un misterioso indizio

Returnal potrebbe avere delle interessanti novità in arrivo, forse nella forma di DLC, espansioni o aggiornamenti di qualche tipo, a giudicare dallo strano indizio lasciato da Housemarque su Twitter, con un messaggio non facile da decifrare.

Quello che vediamo, a corredo di un messaggio che recita solamente "Atropos..?", sembra essere una qualche conformazione rocciosa, un frammento di scenario, un artefatto o qualcosa di strano, non è facile capire di cosa si tratti.

Considerando la domanda scritta da Housemarque, viene da pensare che non si tratti di, ovvero il pianeta che fa da scenario a Returnal, o forse sì ma con un'ambientazione diversa e inedita, che spinge a chiedersi se si tratti ancora dello stesso pianeta.

Insomma, per il momento sono solo speculazioni, ma sappiamo che Housemarque è solitamente molto attenta e attiva nel supporto dei propri giochi, che ricevono regolarmente espansioni, nuovi contenuti e aggiornamenti a ritmo piuttosto frequente, dunque attendiamo di capire di cosa possa trattarsi anche in questo caso.

La prossima occasione utile per una presentazione del genere potrebbero essere proprio i The Game Awards 2021, che si terranno il 9 dicembre 2021, dunque potremmo puntare su tale serata per novità da presentare su Returnal, considerando anche la presenza del gioco, candidato per alcuni dei premi previsti.

Nel frattempo, l'aggiornamento 2.0 è stato messo a disposizione su PS5, con Photo Mode e Sospendi Ciclo, mentre il titolo è stato anche nominato gioco dell'anno 2021 al Develop:Brighton.