Returnal, aggiornamento 2.0 disponibile su PS5 con Photo Mode e Sospendi Ciclo

Returnal riceve oggi l'aggiornamento 2.0, che introduce il Photo Mode e la funzionalità Sospendi Ciclo, ovverosia due delle aggiunte più richieste dai possessori del gioco.

Qualche giorno fa si parlava appunto di un grosso aggiornamento in arrivo per Returnal, e i rumor sono stati confermati: l'eccellente esclusiva PS5 sviluppata da Housemarque ha compiuto un importante passo in avanti con questo update, come ha spiegato il game director Harry Krueger sul PlayStation Blog.

"Una delle funzionalità principali dell'aggiornamento è Sospendi Ciclo, che consente di mettere in pausa il ciclo per riprenderlo successivamente, così da poter uscire dal gioco e spegnere la console senza perdere i progressi di quella sessione", ha scritto Krueger.

"La struttura di gioco rimane invariata, dunque non ci troviamo di fronte a un tradizionale sistema di salvataggio: sospendendo il ciclo, Returnal andrà a creare semplicemente un singolo punto di sospensione, che una volta ripreso verrà cancellato e non potrà essere utilizzato di nuovo."

"La partita continuerà dunque da dove l'avevate interrotta, e se vorrete sospendere il ciclo nuovamente i progressi verranno fissati in un nuovo punto", ha aggiunto il game director, spiegando che tuttavia non si potrà usare questa funzione durante i boss fight, le sequenze cinematografiche, le fasi in prima persona o i combattimenti più impegnativi.

Per quanto riguarda invece il Photo Mode, sarà possibile scattare una foto in qualsiasi momento (con l'eccezione di alcune circostanze, come le fasi in prima persona): basterà mettere in pausa e accedere alla funzionalità, usando gli stick analogici e i trigger per muovere la visuale e ottenere l'angolo perfetto per lo scatto.

Dopodiché ci si potrà divertire con la tradizionale quantità di regolazioni tra filtri, distanza focale, apertura, saturazione, contrasto e così via, completando l'operazione tramite la pressione del tasto Create sul controller DualSense per memorizzare lo screenshot.