Spookware, la recensione di un WarioWare con i morti

Il gioco è uscito l'estate scorsa, ma lo recuperiamo adesso, con questa recensione, perché può risultare particolarmente adatto ad Halloween , in particolare per chi è incline a una sua interpretazione decisamente umoristica.

Il risultato è piuttosto interessante perché crea una variazione costante tra situazioni diverse, con una base incentrata su esplorazione e dialoghi e il frequente subentro dei mini-game a fornire botte improvvise di azione estremamente elementare ma anche decisamente spassosa, soprattutto grazie alla caratterizzazione demenziale adottata per rappresentare le diverse situazioni in cui dobbiamo agire.

La formula di WarioWare può sembrare talmente assurda da essere difficilmente replicabile, nonostante la sua estrema semplicità, eppure ogni tanto viene fuori qualche caso in cui il mini-game folle assurge a stato dell'arte e in questa recensione di Spookware vediamo come Beeswax Games sia andata decisamente vicina a questo concetto, quantomeno. Gli ingredienti sono tutti molto interessanti: le improvvise fiammate di gameplay date dai mini-game lanciati tra capo e collo, un'ambientazione che parte dagli stilemi classici dell'horror e ci costruisce sopra una spassosa parodia e una vera e propria storia da scoprire attraverso diversi atti, che mette in scena le avventure di tre fratelli scheletrici alle prese con diverse situazioni. Il tutto crea un'amalgama molto particolare che non ha praticamente eguali nel panorama videoludico e non è una cosa da poco al giorno d'oggi, sebbene il gameplay resti sempre estremamente semplice.

Storia: tre allegri ragazzi morti

Spookware inizia con i tre protagonisti intenti a vedere film horror in TV

Il gioco parte subito forte, proponendo una serrata serie di 9 mini-game da portare a termine in sequenza prima ancora di poter vedere l'inizio della storia, tanto per far capire con cosa ci dobbiamo confrontare nel corso dell'avventura. Tre scheletri dall'aspetto alquanto buffo osservano l'azione su una TV antidiluviana comodamente seduti su un divano, cosa che fa capire come l'azione di gioco sia in verità una sorta di maratona di "film horror classici" che i tre fratelli stanno portando avanti ormai da chissà quanto tempo, all'interno di un tipico scantinato da casa americana. Al termine di questa prima sezione, i tre decidono finalmente di uscire a prendere un po' d'aria e da qui parte effettivamente la storia, svelando come lo scantinato sia in verità una tomba dalla quale i tre fratelli emergono per cercare di recuperare un po' di tempo perduto nella loro lunga permanenza sottoterra.

Lefti, Midi e Righti, questi i nomi dei tre figuri scheletrici, decidono dunque di affrontare le meraviglie del mondo esterno, prendendo parte a diverse avventure all'interno di sezioni separate tra loro e caratterizzate da scenari specifici. Si parte, per esempio, da una tipica high school americana per poi passare a una nave da crociera e poi a un quartiere di una grande città dove i nostri devono occuparsi della gestione di un ristorante, con una quest principale da affrontare per ogni livello.

I mini-game si presentano con uno stile veramente bizzarro

È facile capire come ogni sezione rappresenti, a tutti gli effetti, la scoperta di una componente tipica della vita normale, che viene affrontata dai tre fratelli come una sorta di "prima volta", di fatto riscoprendo la vita dopo la morte, o almeno questo è quello che sembra a una prima occhiata. Tra i toni scanzonati e umoristici che caratterizzano infatti dialoghi e situazioni di gioco si intravede una sorta di elemento inquietante sotteso, che affiora durante i sogni dei protagonisti e in altre situazioni, facendo capire come tutto possa essere solo "un'illusione", in attesa di scoprire la verità celata in fondo al percorso.