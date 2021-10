Returnal: grosso aggiornamento o espansione in arrivo?

Returnal potrebbe presto ricevere un grosso aggiornamento con ulteriori contenuti aggiuntivi, o forse una sorta di espansione, considerando che è stata recentemente rilevata una notevole variazione di dimensioni per quanto riguarda la versione beta del gioco, non disponibile agli utenti.

L'account Twitter specializzato nello scandagliare il database di PlayStation Store, ovvero PlayStation Game Size, ha riferito di recente che i dati sulla versione beta per gli sviluppatori di Returnal mostrano un incremento di 6 GB rispetto alle dimensioni standard del gioco nella versione attualmente distribuita ai giocatori.



Si tratta di un aumento consistente di volume, che al momento non ha una spiegazione precisa. Considerando che il gioco è disponibile ormai da diversi mesi, una variazione così importante nelle dimensioni del pacchetto di file potrebbe significare l'aggiunta di qualcosa di nuovo, più che una semplice correzione.

L'idea è che possa trattarsi di un aggiornamento di grosse dimensioni attualmente distribuito agli sviluppatori ma non ancora agli utenti, ai quali verrà comunque inviato nel prossimo periodo. 6 GB in più potrebbero significare una bella quantità di contenuti aggiuntivi, forse una sorta di espansione per Returnal, che potrebbe aver raggiunto la giusta maturità per riceverla, dopo sei mesi dall'uscita.

In molti stanno forse ancora aspettando l'implementazione di un sistema di salvataggio diverso, che possa consentire di interrompere la partita più agilmente durante i loop di gameplay e questa voce di corridoio sul grosso update rinfocola le speranze, anche se Housemarque è sempre sembrata piuttosto dubbiosa sull'introdurre una cosa del genere. Staremo dunque a vedere: nel frattempo, come è ormai noto, Housemarque è diventata parte integrante di PlayStation Studios.