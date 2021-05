Returnal e salvataggi, Housemarque sta ancora pensando se inserirli o no

Per quanto riguarda Returnal, continua un po' a far discutere la scelta di Housemarque di non inserire i salvataggi nel corso dei loop del gameplay, ma sul fatto di implementarli a posteriori gli sviluppatori non hanno ancora preso una decisione, sebbene le consultazioni continuino.

L'assenza di salvataggi nelle fasi di gioco standard, durante i loop che costituiscono il gameplay, rappresentano una caratteristica che si può considerare integrante del gioco stesso, essendo questo un rogue-lite. Tuttavia, con sessioni di gioco che possono richiedere diversi minuti, Returnal può essere piuttosto ostico da affrontare se non si ha un bel po' di tempo a disposizione.

Returnal non ha salvataggi intermedi "per design", ma la cosa fa discutere

In sostanza, c'è la necessità di concludere necessariamente i loop per poter salvare, ma in certi casi può mancare il tempo materiale per raggiungere il salvataggio e a quel punto la sessione viene sostanzialmente persa, rischio che peraltro si presenta anche in casi di crash, senza considerare i recenti problemi di corruzione dei salvataggi poi risolti via patch 1.3.6.

Mikael Havari, marketing director di Housemarque, ha confermato che il team sta ancora valutando la situazione ma non ha ancora preso una decisione sull'inserimento di salvataggi aggiuntivi. A quanto pare, il team si rende conto che questo può essere un problema per alcuni giocatori ed è in ascolto dei feedback, ma non ha ancora aggiornamenti da annunciare in questo senso, anche perché sta attualmente lavorando anche a diversi altri aspetti di Returnal.

In ogni caso, il gioco per PS5 è piaciuto molto un po' a tutti, come potete rilevare anche leggendo la nostra recensione di Returnal.