Returnal per PS5: patch 1.3.6 disponibile per il download

Disponibile per il download la patch 1.3.6 di Returnal per PS5, che mira a risolvere soprattutto alcuni problemi di stabilità del gioco, senza aggiungere niente a livello di contenuti. Anzi, a leggere la nota di rilascio ufficiale sembra semplicemente un patch che va a sistemare i bug introdotti (o non completamente risolti) dalle patch precedenti, come ad esempio quella delle tute ottenute da chi ha prenotato il gioco che bloccavano oggetti e l'apertura delle porte, o quello dello strano funzionamento delle cure quando si dorme in Helios. Si ripete anche la questione dei problemi causati dai controlli custom, che ora dovrebbero essere stati risolti.

La novità più importante, comunque, è che la patch sistema i salvataggi corrotti dalle patch precedenti, che poi era la caratteristica più attesa. Purtroppo chi ha perso i salvataggi non li riavrà indietro, ma sarà felice di sapere che incidenti simili non dovrebbero accadere più in futuro.

L'aggiornamento pesa 1GB e sarà scaricato automaticamente da PS5 all'avvio della console.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Returnal.