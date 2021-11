New World: Amazon ha distribuito oro gratis ad alcuni giocatori, ma era un errore

New World, il nuovo MMORPG di Amazon Studio, ha iniziato improvvisamente a elargire oro gratis ad alcuni utenti nelle ore scorse, ma quanto pare gli sviluppatori si sono accordi dell'errore e hanno prontamente posto rimedio.

Quello che poteva sembrare un nuovo Eldorado, scoperto nel nuovo mondo virtuale di Amazon Studios, si è rivelato essere un semplice bug, che ha però costretto il team a ricorrere a un intervento d'emergenza: nella giornata di ieri, alcuni giocatori si sono ritrovati a ottenere casse d'oro da parte del gioco, senza capirne precisamente il motivo ma accettando di buon grado il regalo.



Sebbene possa sembrare una cosa da poco, un errore del genere ha influssi importanti in New World, che ha un'economia globale piuttosto complessa, che subisce contraccolpi da una fuoriuscita di fondi sregolata. Per evitare un completo disastro economico, Amazon Studios è stata dunque costretta a mettere i server offline.

Sembra che il problema sia nato per dei risarcimenti dati dal sistema ad alcuni giocatori, che però hanno superato ampiamente la cifra stabilita, arrivando a circa 300.000 pezzi d'oro per alcuni giocatori. Il problema è che questi, una volta immessi nel sistema, sono stati spesi in larga parte e recuperare la situazione non era semplice.

Dopo un primo tentativo di contenimento, Amazon Studios si è vista costretta a mettere offline i server e sostanzialmente resettare le attività delle ultime ore, cancellato vari minuti di attività e progressione dei giocatori in modo da far tornare tutto a com'era prima del bug. Sembra peraltro che alcune aree dell'Europa centrale continuino ad avere alcuni problemi, dunque gli sviluppatori stanno continuando a lavorare alla questione.

