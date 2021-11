SSD interno 250 GB: offerta Amazon del Black Friday 2021, memoria Samsung a basso prezzo

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare in offerta un SSD interno da 250 GB, una memoria Samsung a basso prezzo. Lo sconto è di 9.40€, ovvero del 19%. Il prezzo pieno segnalato da Amazon è di 49.30€. Negli ultimi mesi, l'offerta odierna è stata proposta più volte. Sottolineiamo anche che non è il prezzo più basso in assoluto del 2021: a settembre è stato possibile trovarlo a qualche euro in meno. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD MZ-N6E250 860 EVO propone una velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s. L'interfaccia è SATA 6 Gb/s, compatibile con interfacce SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s. Il fattore di forma è M.2.

SSD MZ-N6E250 860 EVO

