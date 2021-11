New World: l’update “Nel Vuoto” aggiunge una nuova tipologia d’arma, nemici e molto altro

Amazon Games ha lanciato un nuovo corposo update di New World, intitolato "Nel Vuoto". Tra le varie novità troviamo una nuova tipologia d'arma, nemici, quest, modifiche al PvP e numerosi fix e modifiche al bilanciamento.

L'aggiornamento introduce le novità precedentemente in fase di testing sui server PTR inaugurati recentemente da Amazon Games. Con l'update New World dà il benvenuto alla prima nuova tipologia di arma del gioco: il Guanto del Vuoto. Grazie ad essa sarà possibile attaccare dalla distanza ,supportare gli alleati e indebolire i nemici. Peculiarità di questa arma magica ibrida da DPS e Supporto è che scala sia sugli attributi Intelligenza che Concentrazione. Come ogni arma del gioco avrà due reampi di potenziamento, in questo caso uno votato all'aumento dei danni, mentre l'altro potenzia ulteriormente cure e debuff.

I "Predoni Variaghi" invece sono una nuova tipologia di nemici che conta tra le proprie fila Spaccalegna, Esploratori, Cavalieri e Arcieri.

"I Variaghi sono un esercito di cavalieri attualmente impegnati a invadere l'area sud orientale di Aeternum. Sono guidati dal Lord Comandante Attalus, originario della Gallia e noto per la sua ferocia e il suo senso dell'umorismo contorto. Il Comandante Attalus e i Variaghi sono vassalli del potente condottiero Varik "Il Martello" Iznov. Sono stati inviati nell'area sud orientale di Aeternum alla ricerca di manufatti magici e arcane leggende appartenenti allo Stregone Cremisi. Il loro obiettivo è di impadronirsi delle armi magiche che consentiranno al loro signore di ottenere nuove vittorie. I Variaghi sono fortemente competitivi e faranno di tutto per contendersi il favore del Lord Comandante Attalus", la descrizione ufficiale di Amazon Games.

Le novità non finiscono qui, visto che sono state introdotte anche tre nuove tipologie di missioni di fazione per il PvP, quest e non mancano poi tanti, tantissimi, bug fix e modifiche al bilanciamento. Le note dell'update sono talmente lunghe che sarebbe impossibile riportarle per intero in questo articolo, dunque vi rimandiamo al sito ufficiale di New World per tutti i dettagli.