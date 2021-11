Radeon Software Adrenalin 21.11.3: supporto per l'update di Flight Simulator e Farming Simulator 22

Le novità principali dei driver Radeon Software Adrenalin 21.11.3 riguardano il supporto Day-0 per l'aggiornamento DirectX 12 di Microsoft Flight Simulator, arrivato proprio oggi con l'uscita dell'edizione Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition, e il supporto anticipato per Farming Simulator 22, in arrivo il 22 novembre.

Microsoft Flight Simulator lascia sempre di stucco

Oltre a garantire il pieno supporto per l'aggiornamento DirectX 12 di Microsoft Flight Simulator, che porta con se la promessa di prestazioni più consistenti sulle schede video di ultima generazione, la nuova versione dei driver Adrenalin sistema un problema dei driver che causava occasionali crash con Battlefield 2024, qui la nostra recensione, almeno nel caso di alcune schede come la AMD Radeon RX 6900 XT. Inoltre dovrebbero essere stati risolti i problemi di performance con DayZ.

In questa pagina trovate tutte le note complete dell'aggiornamento e in questa pagina potete scaricarlo.