New World: arriva il Reame Pubblico di Prova, nuove missioni e nemici in anteprima

A partire da domani sarà attivo il Reame Pubblico di Prova (per gli amici PTR) di New World, ovvero dei server a disponibilità limitata dove i giocatori possono provare in anteprima i nuovi contenuti in arrivo con i prossimi aggiornamenti del gioco.

Per intenderci parliamo di build di anteprima in cui sono implementati novità in arrivo o ancora in fase di tuning. Questo significa che potreste bug, arresti anomali, testo mancante o altri problemi. Si tratta in ogni caso di un occasione per i giocatori per provare contenuti inediti e al tempo stesso per gli sviluppatori feedback prezioso.

Dal sito ufficiale apprendiamo che entro oggi, chiunque abbia una copia di New World troverà l'applicazione Reame Pubblico di Prova New World nella propria libreria Steam.I server PTR apriranno ufficialmente domani, 10 novembre, alle 20:00. I server sono limitati: all'inizio, ci sarà un mondo disponibile negli Stati Uniti orientali e un altro nell'Europa centrale. Per aiutare con il processo di feedback, tutti i personaggi appena creati su questi mondi avranno l'opportunità di aumentare di livello istantaneamente per selezionare livelli dotati di equipaggiamento e oggetti appropriati.

New World

Tra le novità che da domani i giocatori potranno testare in anteprima troviamo il "Guanto del Vuoto", un'arma definita con un ibrido tra DPS e Supporto che scala sia su Intelligenza che su Concentrazione.

I "Predoni Variaghi" invece sono una nuova tipologia di nemici che apparirà in varie zone di ogni territorio e che conta tra le proprie fila Spaccalegna, Esploratori, Cavalieri e Arcieri di livello 16 - 20. Altre aggiunte includono il Brulicante Avvilito, lo Scarafaggio, lo Sciamano Perduto, l'Alligatore Pirata, l'Antico Guardiano Piromante e i lavoratori corrotti potenziati

Ci saranno anche due nuove missioni nelle terre selvagge di Western Everfall che riguardano l'arrivo dei Variaghi, nonché missioni con armi leggendarie inclusa una dedicata al Guanto del Vuoto. Inoltre sono state migliorate le missioni della storia principale con nuovi tipi di attività e varianti di missioni, tra cui eventi ondate, oggetti distruttibili e nodi di prossimità per il rintracciamento.

Inoltre sono state aggiunte tre nuovi tipi di missione di fazione per il PvP:

Punti di controllo - Queste missioni ti consentono di prendere il controllo dei forti.

Sconfiggi i membri delle fazioni nemiche e raccogli le loro lacrime!

Bottino del campo di guerra - Recupera i piani nascosti nel campo di guerra nemico.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di New World, dove troverete ulteriori dettagli sui contenuti del PTR e come accedervi.