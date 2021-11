Fight Night, nuovo gioco in arrivo da EA Canada ma solo dopo UFC 5

Fight Night tornerà con un nuovo gioco sviluppato da EA Canada, che tuttavia non vedrà la luce prima che i lavori su UFC 5 siano stati completati: lo riferiscono alcune fonti vicine a Electronic Arts.

In effetti di questo avvicendamento si parla già da parecchio tempo: nel lontano 2013 abbiamo dato la notizia di Fight Night in pausa con EA che si concentra su UFC, ma immaginiamo che all'epoca il titolo non fosse neanche in fase di pre-produzione.

Nome in codice Moneyball, il nuovo Fight Night è dunque diventato ora qualcosa di ben più concreto e le fonti riferiscono che lo sviluppo è iniziato, ma anche che è stato messo in pausa perché il team si concentrasse sul prossimo UFC.

"Siamo davvero entusiasti di UFC 5 e vogliamo eliminare qualsiasi distrazione del team di sviluppo, così da poterci concentrare su questo progetto e offrire un nuovo capitolo di grande qualità", si legge in una mail interna di EA Canada.

Insomma, i fan di Fight Night dovranno aspettare ancora un po' per assistere al ritorno della serie, ma è già una buona notizia sapere che tale ritorno si concretizzerà.