The Game Awards 2021: ecco il programma della maratona di Multiplayer.it

Multiplayer.it seguirà in diretta i The Game Awards 2021 tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre con una speciale maratona su Twitch e dal dal vivo a Milano. Gli Oscar dei videogiochi condotti da Geoff Keighley Sono uno degli appuntamenti più importanti del panorama videoludico, sia per premiare i giochi migliori usciti nel corso dell'anno che per rimanere stupiti per gli annunci, trailer e world premiere che verranno presentate per l'occasione.

Ecco il programma completo della maratona di Multiplayer.it dei The Game Awards 2021:

La notte degli Oscar dei videogiochi è sempre un appuntamento speciale e irresistibile e per l'occasione Multiplayer.it ha organizzato un palinstesto ricco di contenuti, interviste, anteprime e ovviamente con il tutto che culminerà con lo show dei The Game Awards 2021, che la nostra redazione commenterà dal vivo. Potrete seguire l'evento sul nostro canale Twitch (qui il link) o nel player che trovate all'inizio dell'articolo.

La nostra maratona dei TGA 2021 inizierà alle 15:00 con "Benvenuti alla Multiplayer.it Night Live", un antipasto in cui apriremo le telecamere durante l'allestimento e l'ingresso del pubblico nel nostro stand a Milano e avvicinandoci alle 16:00 apriremo la live vera e propria, con presentazione del programma della maratona e degli ospiti.

Alle 16:00 Milestone ci racconta del lancio di Hot Wheels Unleashed, l'accoglienza, le curiosità e le nomination ai The Game Awards 2021. A partire dalle 17:00 l'appuntamento con "GDR: dalla carta al pixel, andata e ritorno" in cui faremo una retrospettiva di uno dei generi videoludici più amati di sempre, dalle sue origini cartacee fino alle esperienze virtuali odierne.

Alle 18:00 nel panel assieme a Marco Minoli di Slitherine discuteremo di retroscena ed esperienze "da publisher" riguardo piattaforme di digital delivery (Steam, PlayStation Store, ecc.), servizi ad abbonamento come Game Pass e il trend del settore.

A partire dalla 19:00 appuntamento da non perdere assolutamente con il Cortocircuito. Per l'occasione Pierpaolo, Francesco e Alessio saranno a cena con i lettori, commentando e discutendo le 6 notizie più clamorose del 2021 proprio con l'apporto del pubblico.

Alle 21:00 partirà il "Quizzone dei The Game Awards", mentre alle 22:00 faremo una disamina del 2021 e i migliori giochi usciti nel corso dell'anno, in compagnia de ilGattosulTubo. Allo scoccare della mezzanotte, invece, faremo una panoramica di quelli che sono i giochi più attesi in arrivo nel 2022.

Nel mezzo, a partire dalle 23:00, però c'è un appuntamento assolutamente da non perdere, ovvero l'intervista con Marc Doyle, uno dei fondatori di Metacritic.com, il noto sito aggregatore di recensioni.

Avvicinandoci all'inizio dei The Game Awards 2021, dalle 01:00 sarà il momento di prepararsi psicologicamente all'evento, chiacchierando nel mentre del più e del meno, discutendo dei GOTY personali della redazione ed eventualmente commentando il red carpet dell'evento.

Alle 02:00 inizieranno finalmente i TGA 2021, che seguiremo e commenteremo in diretta e dal vivo assieme al pubblico. Oltre alle premiazioni degli Oscar dei videogiochi, sarà particolarmente interessante seguire anche tutti, si spera numerosi, annunci, trailer e anteprime che verranno presentate durante lo show. Geoff Keighely ha promesso la presenza di 40 - 50 giochi e un assaggio di vera next-gen, quindi potremmo vederle davvero delle bene.

La nostra maratona si concluderà intorno alle 05:00 del mattino, orario previsto per il termine dei TGA 2021, dopo ovviamente dei commenti a caldo sull'evento e i saluti finali.