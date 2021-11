Hellblade 2 e BioShock 4 saranno ai Game Awards 2021, secondo un insider

Hellblade 2 continua ad essere associato ai The Game Awards 2021, con un altro insider che si dice piuttosto certo della presenza del nuovo gioco di Ninja Theory in tale occasione, presentato probabilmente da un nuovo trailer così come il nuovo BioShock 4, di cui si sta parlando ormai da un po'.

La fonte in questione è l'utente Twitter RalphsValve, insider che ha riportato cose veritiere in passato ma la cui affidabilità è sempre sotto scrutinio, visto che non è proprio certa. In ogni caso, per quanto riguarda Senua's Saga: Hellblade II non è l'unico a vederla in questo modo, visto che che anche Jez Corden si è detto piuttosto convinto che il gioco tornerà a mostrarsi ai Game Awards, con cui evidentemente ha un rapporto particolare visto che anche il suo primo trailer venne trasmesso in tale occasione.



Per quanto riguarda il nuovo BioShock, che secondo alcune voci potrebbe chiamarsi BioShock Isolation, sarà mostrato forse con un teaser, magari che non spiega ancora molto. Secondo l'insider in questione era prevista una presentazione più estesa ed esplicita del gioco, con tanto di Ken Levine presente all'evento, ma poi per "scontri di concetti" il team Ghost Story Games avrebbe deciso di non partecipare direttamente all'evento The Game Awards 2021, spostando dunque la presentazione più approfondita a un'altra occasione ma mantenendo comunque un teaser per l'evento.

Ricordiamo che The Game Awards 2021 verrà trasmesso il 9 dicembre 2021 e che seguiremo l'evento in diretta su queste pagine con una sorta di maratona e la possibilità di seguirlo dal vivo a Milano insieme a noi.