Demon Slayer, il cosplay di Mitsuri Kanroji di Jessica Nigri le calza a pennello

Mentre Demon Slayer procede verso il nuovo arco narrativo all'interno della sua seconda stagione, torniamo a vedere un cosplay di Mitsuri Kanroji, questa volta da parte della vulcanica Jessica Nigri che, anche in questo caso, riesce perfettamente nell'impresa di riprodurre il personaggio.

La celebre modella e cosplayer riprende un personaggio alquanto gettonato dalle colleghe, interpretandolo davvero in maniera notevole in questa serie di scatti visibile qui sotto, tratta dal profilo Instagram ufficiale. Mitsuri fa parte dei Demon Slayer Corps, ricoprendo il ruolo di Love Hashira, che ben si associa al suo carattere sempre ben disposto nei confronti degli altri e appassionato.

Tuttavia, il suo essere fortemente sentimentale è controbilanciato anche dalla fermezza con cui combatte i demoni, cosa che la rende uno dei Demon Slayer più potenti e temibili, nonostante l'aspetto da fragile e trasognata ragazza. Questo contrasto emerge anche in ciò che la spinge a entrare a far parte dei Demon Slayer Corps, visto che il fine ultimo è trovare un marito, specificamente un uomo che sia più forte di lei in combattimento, ma l'impresa non è affatto semplice.

Jessica Nigri riesce a riprodurre perfettamente il personaggio in questione sia dal punto di vista dell'abito, che riprende quello standard della combattente nella serie, sia per la particolare capigliatura variopinta, così come anche il make-up e il particolare colore degli occhi.