One Piece, il cosplay di Boa Hancock di mizuhart è pieno d'amore

Boa Hancock è un personaggio potente e affascinante della serie One Piece, che nasconde però un lato decisamente romantico, come ben riassunto dal cosplay di mizuhart, che la interpreta in un momento pieno d'amore per il suo Rufy.

Il costume indossato dalla cosplayer è quello tipico del personaggio, che però in questo caso lo porta con particolare grazia e delicatezza. Inoltre, la nostra è sdraiata su di un letto con il cappello di paglia di Rufy in mano. Chissà se riuscirà mai a sposarlo!

Boa Hancock è la signora di Amazon Lily, nonché il capitano delle piratesse Kuja. Viene considerata da molti come la donna più bella del mondo, per il suo fisico slanciato e i lunghi capelli neri. Gira sempre in compagnia di un lungo serpente, chiamato Salomé.

