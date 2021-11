Splitgate, la recensione dello sparatutto free-to-play a metà fra Halo e Portal

Dopodiché è stata la volta del debutto su console PS4 e Xbox One , avvenuto in concomitanza con un generale ripensamento delle meccaniche e l'introduzione del cross-play, e del lancio della prima stagione con l'immancabile Battle Pass. Infine, è di questi giorni la notizia dell'esordio nel mondo degli eSport, che segna la chiusura di un cerchio per un progetto nato dal basso e portato avanti con tanto entusiasmo.

Gameplay

Splitgate, l'apertura di un portale su una delle superfici dedicate

Cominciamo dal gameplay, elemento sempre fondamentale ma a maggior ragione in una produzione a base multiplayer. L'accostamento a Halo e Portal per Splitgate non è casuale, visto che gli autori stessi rivendicano con orgoglio di essersi ispirati ai due classici per dar vita alla loro creatura, e la cosa in effetti appare evidente fin dalle prime partite, insieme all'abbondanza di oggetti estetici e casse (sfere) premio che tuttavia non influenzano in alcun modo il bilanciamento.

La formula è infatti quella di uno sparatutto futuristico per dieci giocatori, con un time-to-kill discretamente lungo (ma non quanto quello del comparto multiplayer di Halo Infinite) e hitbox che potremmo definire generose, caratterizzato da un modello free-to-play molto permissivo e dalla tradizionale doppia progressione per chi gioca gratis e chi ha acquistato il Battle Pass, che costa 900 Splitcoin (circa 9€). Proprio la progressione regola l'accesso graduale ai contenuti e in particolare alle partite classificate, disponibili solo dopo aver raggiunto un determinato livello di esperienza.

Splitgate, la mappa Stadium vista dall'alto durante un match

La mobilità del personaggio è eccellente e praticamente priva di limitazioni: complici le armature potenziate indossate dai combattenti (che tuttavia, lato design, rappresentano forse il punto più debole della produzione) si può correre all'infinito, utilizzare un jetpack che garantisce alcuni secondi di propulsione per spiccare ampi doppi salti e per "planare" all'occorrenza, e infine sfruttare determinate superfici per aprire o chiudere due portali comunicanti, da sfruttare in vari modi durante le partite.

La meccanica dei portali sulle prime non è semplice da integrare nel loop, ma ci si prende la mano e può aggiungere senz'altro un elemento di spessore strategico a un'esperienza di gioco altrimenti molto lineare. Aprendo un portale è infatti possibile oltrepassarlo per raggiungere in un attimo il capo opposto della mappa, ma anche guardarci dentro per individuare eventuali avversari e sparargli a tradimento: per questo si è dotati anche di due granate che servono a distruggere i varchi aperti dagli altri giocatori.

Splitgate, un giocatore esce da un portale

I portali consentono di ripiegare rapidamente dopo uno scontro a fuoco che ci ha abbassato sostanzialmente le difese, rendendoci molto vulnerabili a una sortita, ma anche tracciare percorsi inaspettati all'interno di determinate stipulazioni (ad esempio quando trasportiamo la sfera nella modalità Oddball a Squadre) e sfruttare l'ottimo sviluppo verticale degli scenari, aprendo magari un varco in un punto parecchio rialzato per poter guardare gli avversari dall'alto e bersagliarli impunemente.

L'insieme di tutte queste possibilità, unitamente a un approccio all'equipaggiamento in stile battle royale (si parte con due armi casuali ma è possibile sostituirle con altri strumenti, posizionati nella mappa alla Gears of War, con tanto di timer di ricomparsa), disegna un quadro entusiasmante per chi cerca da questo tipo di esperienze un gameplay puro, livellato e basilare, e non ha paura di rinunciare ad aspetti ormai consolidati come classi e relative build.