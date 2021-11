Arcane, il cosplay di Jinx firmato Kalinka Fox ha una marcia in più

Arcane, la serie Netflix basata su League of Legends, ha riscosso un enorme successo e Kalinka Fox ha pensato bene di dedicare uno dei suoi ultimi cosplay al personaggio di Jinx.

Definita non a caso "la mina vagante", Jinx è una criminale di Zaun che "vive per seminare il panico senza pensare alle conseguenze. Con un arsenale di armi letali, scatena le esplosioni più forti e spettacolari per poi lasciarsi alle spalle una scia di caos." Anche di lei abbiamo parlato nella recensione di Arcane.

L'interpretazione di Kalinka è esplosiva, come da tradizione: la modella russa possiede un fisico notevole e aggiunge parecchio spessore alla figura originariamente esile e mingherlina di Jinx.

