Pronty: Fishy Adventure, recensione di un metroidvania divertente e visivamente di alto livello

Uno dei principali punti di forza di Pronty Fishy Adventure, dopotutto, è la grafica . Gli ambienti sono sempre bellissimi, con molti dettagli, più piani di profondità, con elementi animati e stili sempre diversi. Dalle profondità più oscure fino ai picchi dei grattacieli più luminosi, l'avventura di 18Light Game Ltd. e FunZone Games è sempre una meraviglia per gli occhi.

La città , quando la raggiungiamo, è infatti deserta e a parte un paio di personaggi che faranno da guida, sarà un viaggio solitario tra Pronty e Bronty. Non pensiate però che la presentazione sia poco curata, perché gli eventi di trama principali saranno narratati tramite bellissime sequenze animate in stile graphic novel.

Pronty: Fishy Adventure è quello che sembra, un'avventura a tema marino, che ci porta nel futuro dell'umanità. Le persone vivono in città subacquee (che ricordano alquanto la Rapture di Bioshock , lo ammettiamo), minacciate da creature mezzo animali e mezzo meccaniche. A difendere i più deboli ci sono però i guardiani, degli ibridi uomo-pesce che sono in grado di agire sia in acqua che sulla terra.

L'obiettivo di Pronty Fishy Adventure è quello di farci usare entrambi i personaggi in contemporanea, in una sorta di balletto acquatico dove le mosse dei due vanno di pari passo. Certo, spesso basta premere a ripetizione il tasto di attacco o sfruttare l'esorbitante forza del colpo caricato di Bronty, ma nel complesso funziona, soprattutto grazie al fatto che entrambe le creature hanno una propria barra della resistenza da tenere sotto controllo.

Esplorazione

Arriveremo nei posti più disparati in Pronty Fishy Adventure

L'intera avventura è stata pensata per essere semplice, anche a livello esplorativo. La mappa del gioco è divisa in varie aree che, nelle fasi finali una volta ottenuti tutti i poteri, si ricollegheranno tra loro in modo piacevole, ma perlopiù l'esplorazione è abbastanza lineare e gli short cut sono un extra. Pur proponendo un po' di backtracking, quindi, Pronty Fishy Adventure non è un metroidvania particolarmente strutturato in termini di level design: è sempre chiaro dove andare, la mappa non è enorme e non c'è molta libertà d'approccio.

Il gioco sopperisce però con tante piccole trovate. Visto che possiamo muoverci a 360°, il gioco non propone sequenze platform come un metroidvania classico, ma include piccole sfide puzzle o di velocità, sfruttando le varie schivate speciali che Pronty apprenderà. Potremo ad esempio diventare piccolo per passare i spazi stretti o scambiarci di posto con Bronty così da arrivare in luoghi a noi preclusi ma accessibili al pesce meccanico, facendo attenzione a trappole, correnti acquatiche e vari marchingegni da usare per disattivare paratie e altri elementi che ci bloccano il passaggio.

L'intera avventura è un mix di combattimenti, esplorazione e raccolta di potenziamenti per i nostri personaggi, con qualche segreto sparso qua e là. Ci sono due finali e sezioni completamente opzionali con boss aggiuntivi. In totale, potete aspettarvi una decina abbondante di ore di gioco per il 100%. Non è una durata incredibile rispetto ad altri titoli, ma la lunghezza è adeguata al tipo di opera, alle idee e alla quantità ludica. Se ci fosse stato più contenuto, però, non ci saremmo lamentati e forse questo è uno dei migliori pregi per un gioco.