Immortals Fenyx Rising è gratis questo weekend su PC con Ubisoft Connect

Ubisoft ha dato il via a un free weekend grazie al quale i giocatori PC possono provare gratuitamente Immortals Fenyx Rising tramite Ubisoft Connect.

Il periodo di prova gratuito sarà disponibile fino alle 15:00 italiane di lunedì 29 novembre. Una volta terminato il free weekend tutti i progressi potranno essere trasferiti nel caso decidiate di acquistare il gioco, che tra l'altro attualmente è disponibile scontato del 60% in occasione delle offerte per il 35° anniversario di Ubisoft.

Immortals Fenyx Rising

Immortals: Fenyx Rising è il un gioco di ruolo action realizzato dagli autori di Assassin's Creed Odyssey e caratterizzato da una particolare ambientazione che si rifà alla mitologia greca antica. Nei panni di una semidivinità alata chiamata Fenyx, ci troviamo a dover salvare gli dei della Grecia da un'oscura minaccia che incombe su tutta l'area abitata dalle divinità. Il gioco presenta elementi action adventure e un'ampia ambientazione aperta da esplorare.

Si tratta di un gioco decisamente interessante e che tutto sommato vale proprio la pena di provare grazie al free weekend offerto da Ubisoft. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la recensione di Emanuele Gregori che afferma: "Immortals Fenyx Rising è stata una grande sorpresa, ve lo abbiamo detto in ogni modo. Siamo certi che il compito di Ubisoft sarà difficile e che la ricezione da parte del pubblico non si rivelerà per nulla semplice. Questo non esclude che il nuovo titolo di Ubisoft Quebec sia riuscito e capace di regalare qualche decina di ore di pure divertimento e sorrisi, condito da una sfida mai frustrante ma non per questo banale. È forse qui che Immortals Fenyx Rising ci ha convinti di più: nella sua attenzione nei confronti del giocatore, evitando di strafare e colpendo nel segno. Il tutto unito ad una campagna colma di ironia ma anche di sottotesti interessanti, capace di parlare ai più piccoli e anche al pubblico più maturo. Crediamo sia fondamentale premiare davvero progetti di questo tipo. Il nostro ruolo è anche quello di provare ad imbrigliare il mercato verso l'estro e la creatività e, in quest'ottica, il lavoro di Ubisoft Quebec è una ventata d'aria fresca in un modo produttivo standardizzato e stantio. Una vera delizia. Premiarla è il minimo che possiamo fare, il resto sta a voi."