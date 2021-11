Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass o PlayStation Now? È troppo presto, dice CDPR

Cyberpunk 2077 entrerà a far parte del catalogo di Xbox Game Pass o PlayStation Now? Stando alle parole del presidente di CD Projekt RED, Adam Kicinski, è troppo presto perché accada.

Dopo l'intervista in cui ha dichiarato che le versioni next-gen e la patch 1.5 di Cyberpunk 2077 arriveranno nel primo trimestre del 2022, Kicinski ha risposto ad alcune domande al termine dell'ultimo incontro con gli investitori.

Proprio in tale frangente il presidente di CD Projekt RED ha negato la possibilità che il gioco possa approdare a breve sulle piattaforme in abbonamento di Microsoft e Sony, perché evidentemente ha ancora la possibilità di far bene in condizioni normali.

"Consideriamo sempre tutte le opportunità, ma questo tipo di modello in abbonamento può andar bene solo in un certo momento del ciclo vitale di un prodotto, dunque non troppo presto", ha detto Kicinski.

"The Witcher 3: Wild Hunt è stato disponibile per un po' di tempo su Xbox Game Pass e PlayStation Now, ma dobbiamo considerare i costi e i benefici di volta in volta, confrontarli con le vendite e basare le nostre decisioni sui dati. È ancora troppo presto per Cyberpunk 2077."