God of War, video spettacolare riceve i complimenti di Cory Barlog

God of War è protagonista di uno spettacolare video che ha ricevuto i complimenti di Cory Barlog, e che è stato meritatamente rilanciato dal game director sui social.

Dopo aver festeggiato l'arrivo di God of War su PC, Cory Barlog, ha continuato a interagire con l'ampia fanbase della serie, come suo solito, mettendo in evidenza i contributi più interessanti e ringraziandone gli autori.

In questo caso parliamo di una GIF che si focalizza attorno ai combattimenti di Kratos e cambia di volta in volta l'avversario, con delle transizioni perfette e una qualità che sembra quella di un trailer ufficiale.

A proposito di trailer ufficiali, il mese scorso abbiamo potuto vedere il nuovo trailer di God of War: Ragnarok doppiato in italiano, in attesa dell'annuncio della data di uscita del sequel.

Se volete approfondire la lore e i personaggi che troveremo nel prossimo capitolo della serie, date un'occhiata ai nostri speciali dedicati a Thor, Mimir e Angrboda.