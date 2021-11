Vampire: The Masquerade - Swansong rinviato, nuova data di uscita

Vampire: The Masquerade - Swansong è stato rinviato da Big Bad Wolf Studio e Nacon: la nuova data di uscita del gioco è fissata al 19 maggio 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Annunciato nell'ottobre del 2019, Vampire: The Masquerade - Swansong è un RPG basato sul celebre gioco di ruolo, con tre protagonisti e un complesso sistema di scelte e conseguenze. Sviluppatore e publisher hanno scritto un messaggio per spiegare i motivi del ritardo.

Gli autori del gioco hanno spiegato che stanno lavorando duramente per adattare le meccaniche del gioco da tavolo di Vampire: The Masquerade a un'esperienza videoludica, e che gli intrighi politici e l'alone sovrannaturale del mondo di gioco sono perfetti per la storia che vogliono raccontare.

Il progetto è molto ambizioso, con tanti personaggi, scelte, dialoghi e opportunità che vanno a influenzare il corso degli eventi. È proprio per tenere fede a questo impegno che gli sviluppatori hanno preso la dura decisione di rinviare l'uscita di Swansong.

"Non è stata una scelta facile, ma l'abbiamo ritenuta necessaria per assicurare la più alta qualità possibile e al contempo mantenendo un regime di lavoro sostenibile per il team. Anche la pandemia ci ha messo i bastoni fra le ruote, ma il rinvio ci permetterà di effettuare ulteriori rifiniture e avere più tempo per i controlli."