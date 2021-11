Steam, giochi Ubisoft in arrivo sulla piattaforma Valve?

I giochi Ubisoft potrebbero arrivare a breve su Steam, o almeno è ciò che suggerisce la presenza del client di Ubisoft Connect sulla piattaforma Valve, inserito alcune ore fa e visibile da tutti gli utenti.

Dopo Microsoft ed Electronic Arts, sembra dunque che anche la casa francese abbia intenzione di tornare su Steam, anche se immaginiamo che tale operazione non avverrebbe a discapito di Ubisoft Connect.

Impegnata anche nella realizzazione di un Entertainment Center nel 2025 e poi un parco tematico, Ubisoft potrebbe dunque puntare a espandere la propria base d'utenza su PC, tornando ad aprirsi al mondo di Steam.

Per il momento l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni, ma è chiaro che una mossa del genere, effettuata alla luce del sole (il client di Ubisoft Connect, come detto, è visibile a tutti su Steam), verrà supportata a breve da un comunicato ufficiale.