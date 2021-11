Halo Infinite, ecco quando arriveranno le recensioni del gioco

Quando arriveranno le recensioni di Halo Infinite? L'embargo sull'attesa esclusiva Xbox sviluppata da 343 Industries è stato rivelato con data e orario: potremo leggere le review a partire dalle 9.00 del 6 dicembre.

Sappiamo che alcune copie fisiche di Halo Infinite sono già in mano agli utenti ed esiste dunque il concreto rischio di imbattersi in spoiler indesiderati prima dell'uscita ufficiale del gioco, fissata all'8 dicembre nei negozi e su Xbox Game Pass.

Nel frattempo, i trailer della campagna single player Forever We Fight e Carry On hanno avuto il merito di aumentare non poco l'hype attorno alla nuova avventura di Master Chief, che promette decisamente bene.

L'appuntamento con le recensioni di Halo Infinite è dunque fissato al 6 dicembre alle 9.00 del mattino: a quel punto avremo finalmente l'eventuale conferma della bontà del lavoro svolto da 343 Industries e dei miglioramenti apportati all'esperienza nel corso dell'ultimo anno.

