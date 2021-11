Halo Infinite: video "Forever We Fight" ci mostra gli effetti della guerra nel tempo

343 Industries e Microsoft hanno pubblicato un nuovo trailer live-action dedicato ad Halo Infinite. In questo video possiamo vedere gli effetti della guerra nel corso del tempo, in luoghi diversi e con persone diverse, fino ad arrivare all'epoca di Master Chief. Il video si chiama "Forever We Fight" (Per sempre combattiamo).

Il video di Halo Infinite si apre con un paio di ragazzi, di notte, in una terra desolata. Sono due pastori che guardano i propri animali durante le ore di buio, fino a quando non sentono un rumore provenire dall'oscurità. Il filmato ci porta poi in quella che sembra una Guerra Mondiale, nella casa di una donna bombardata dagli aerei. Ci spostiamo poi in una sorta di prossimo futuro, nel quale degli uomini cercano di salvare un uomo caduto in mare durante una tempesta.

Vediamo poi un velivolo spaziale che si lancia attraverso un passaggio che non sappiamo bene dove lo condurrà. Il filmato si chiude con un'altra battaglia terreste e, dopo un'esplosione, dalla polvere appare Master Chief di Halo Infinite, che osserva lo Zeta Halo sotto attacco. Il trailer si chiude con una veloce carrellata di scene da tutte le epoche. Il senso del video è che tutti, gente comune o soldati o astronauti, possono diventare eroi, come indicato anche dalla descrizione ufficiale del video.

Un altro video della campagna mostra un aspetto che sta già facendo impazzire i fan di Halo Infinite.