Super Monkey Ball: il director vuole fare un nuovo capitolo, ma i fan devono volerlo

Masao Shirosaki - director di Super Monkey Ball: Banana Mania - è stato intervistato da Retro Gamer e ha parlato delle sue speranze per il futuro della saga. Shirosaki vuole per certo continuare la saga, ma i fan devono dimostrare di desiderarlo.

Riguardo alle effettive possibilità di un nuovo capitolo, Shirosaki ha detto: "Non vedo l'ora di vedere come Super Monkey Ball crescerà... e se ci sono abbastanza richieste per un nuovo titolo, potrebbe diventare realtà". Shirosaki esorta i fan a godersi l'attuale Banana Mania prima di chiederne altri, indicando che anche i dati di vendita giocano un (ovvio, aggiungiamo noi) fattore decisionale per Sega.

Super Monkey Ball: Banana Mania

Gli ultimi capitoli di Super Monkey Ball, Super Monkey Ball: Banana Blitz HD e Super Monkey Ball Banana Mania, sono riedizioni in alta definizione di titoli già pubblicati. Banana Blitz HD ha rimasterizzato Banana Blitz per Wii con piccole modifiche al design dei livelli per renderlo un po' più impegnativo. Banana Mania, invece, propone i primi tre giochi di Super Monkey Ball in un unico pacchetto. L'ultimo gioco completamente originale è stato Super Monkey Ball: Banana Splitz per PlayStation Vita nel 2012.

Ecco la nostra recensione di Super Monkey Ball Banana Mania, nella quale vi spieghiamo che: "Super Monkey Ball Banana Mania è il modo che ha scelto Sega di festeggiare i vent'anni della serie. Non è un gioco nuovo, ma un box pieno di contenuti ed extra che rendono questo ritorno proprio una sorta di festa, dove tutti i personaggi Sega e tanti "imbucati" d'onore colgono l'occasione per una reunion preziosa e colorata. Parliamo però pur sempre di quelli che sono essenzialmente i primi due Super Monkey Ball, con un level design al passo con i tempi venti anni fa, ma che oggi tradisce tutti i limiti di una console che tanto ci ha dato ma che ha pur sempre due decadi sulle spalle."