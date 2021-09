Super Monkey Ball: Banana Mania, la recensione della remastered per i 20 anni della serie

Questo è Super Monkey Ball sin da quando è nato: siamo nel 2001, su Nintendo GameCube, ed è stato prodotto da una Sega che si era appena lasciata alle spalle Dreamcast e il dominio del mondo. E così non può che essere anche questo "nuovo" gioco, come scoprirete nella recensione di Super Monkey Ball: Banana Mania , pacchetto delle meraviglie che comprende tutta la gioia della serie, ricalibrata e adattata per il pubblico del ventunesimo secolo.

Una scimmia che all'interno di una pallina rotola in giro raccogliendo banane, sempre in pericolo di cadere nel vuoto e con un tempo limite per arrivare al traguardo finale. Ma attenzione, il giocatore non controlla la pallina e nemmeno la scimmia, bensì il piano di gioco, l'intero livello, facendolo basculare con attenzione in modo da spingere la pallina, con al suo interno la fondamentale scimmia, nella direzione scelta.

E insieme a Super Monkey Ball troverete anche Super Monkey Ball 2, più tutti i livelli che vennero aggiunti nell'edizione deluxe del 2005, oltre a diverse nuove modalità e piccole ma importanti differenze col passato. Riportare in vita Super Monkey Ball era un dovere, per chi non ha mai avuto modo di provare il gioco ma anche per chi in fondo non ne può più fare a meno. Sembrerà strano, visto che si tratta di una maledetta scimmia dentro una pallina trasparente, ma questa serie ne ha viste di cotte e di crude, è uscita praticamente dappertutto generando spin-off di ogni tipo, e questo accade ininterrottamente da venti anni e per un motivo: il brand, il suo concept, è divertente, di successo.

Gioco Analogico

Il tiro al bersaglio è uno dei mini giochi che più amiamo: bisogna controllare il vento, organizzare le idee e poi lanciarsi dal trampolino, aprendo la sfera della scimmia in modo che poi si possa planare sul traguardo

Come potrebbe del resto non avere successo? Super Monkey Ball si basa su un'idea che esiste praticamente da sempre, o meglio, esiste da tantissimo. I primi labirinti in legno da inclinare per fare avanzare le palline al loro interno risalgono alla fine del 1800, divenendo particolarmente popolari grazie alle invenzioni dell'americano Charles Martin Crandall. Lo stesso concetto torna in auge nei passati anni '40, grazie all'azienda svedese BRIO che ha l'intuizione di posizionare il piano di gioco su un perno, in modo che la sua inclinazione venisse gestita non più a mano, ma attraverso una leva.

Fa strano descrivere una cosa così comune e popolare facendo finta che chi legge non la conosca, perché effettivamente a questi giochi ci hanno giocato tutti, anche voi che siete ancora minorenni e state pensando che certa roba non vi riguardi: chissà quante volte avete stracciato l'anima ai vostri genitori per una monetina da inserire in quei giochi da bar che, dopo aver portato la sfera nella buca giusta, vi omaggiano con palla pazza multicolor e/o gomma da masticare di quelle buonissime, ma solo per i primi trenta secondi visto che poi si trasforma inevitabilmente in uno straccio bagnato. In alcune varianti, comuni in Italia, il piano di gioco si inclina non con una leva ma attraverso volante, con o senza l'ausilio dei pedali.