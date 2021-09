New World, il trailer di lancio dell'MMORPG prodotto da Amazon

New World, l'ambizioso MMORPG prodotto da Amazon, è finalmente disponibile su PC e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio per celebrare in maniera appropriata il debutto del gioco.

Capace di imporsi fin da subito come il titolo più giocato su Steam, con file di ore per i server, New World sembra aver cancellato rapidamente i precedenti insuccessi del colosso americano, che finora non aveva avuto grande fortuna in ambito videoludico.

Ambientato nel ricco e affascinante open world di Aeternum, il progetto di Amazon Games ci mette nei panni di un guerriero che si ritrova per caso all'interno di questo scenario, vittima di un naufragio, e prova a costruirsi una nuova storia.

L'isola dona infatti a chi la abita delle capacità sovrannaturali, che potremo utilizzare in battaglia insieme a un ricco arsenale per avere ragione dei nostri avversari e di qualsiasi insidia provi a minacciarci.

In attesa della recensione a server aperti, date un'occhiata al nostro provato della closed beta di New World per ulteriori dettagli sul gioco.