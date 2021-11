The Outer Worlds: offerta Amazon del Black Friday 2021, per PS4 e Xbox One

Su Amazon, per la fine del Black Friday 2021, possiamo trovare in offerta The Outer Worlds in versione PS4 e Xbox One. Lo sconto segnalato è del 75%, ovvero di 46.01€. Il prezzo pieno indicato da Amazon è 60.99€, ma oramai il gioco è disponibile a prezzo ben più basso. Nell'ultimo periodo, il gioco era disponibile a 30€ circa. Lo sconto attuale è il migliore di sempre, quindi è un buon momento per acquistare un gioco di alto livello. È venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di The Outer Worlds, vi spieghiamo che: "Come abbiamo cercato di spiegarvi nella recensione, The Outer Worlds è un titolo tipico di Obsidian, che garantisce una certa libertà di approccio a tutti i livelli, cercando di raccontare anche una buona storia. Se gradite lo stile dello sviluppatore di Neverwinter Nights 2, sicuramente apprezzerete anche questo. Certo, ci sarebbe piaciuto vedere un po' più di coraggio generale e la compressione di alcune mappe è decisamente disturbante, ma per il resto ci troviamo di fronte a un ottimo titolo, in attesa di vedere il primo sforzo post acquisizione di Microsoft."

The Outer Worlds

