Citadel: nuovo gioco di Valve per Steam Deck, è un mix tra Half-Life e un RTS per un dataminer

Tyler McVicker - creatore di Valve News Network - ha recentemente riportato alcune informazioni scoperte tramite datamining di software di Valve (come Steam, DOTA 2 e via dicendo) riguardo a Citadel (nome in codice), un gioco FPS/RTS cooperativo descritto come un mix di Left 4 Dead e Alien Swarm, o come un figlio tra Half-Life e un RTS.

Citadel, secondo McVicker che ha fatto ricerche sul gioco sin dal 2018, è in sviluppo pensando in particolar modo a Steam Deck e ai controlli della console. Citadel è ancora in pieno sviluppo e dovrebbe essere disponibile tra un anno e mezzo o due anni. Valve è concentrata soprattutto sulla produzione di Steam Deck e sulla sua distribuzione ora, ma non per questo ha messo da parte il lavoro sul gioco: questo ci dice McVicker.

Half-Life Alyx

McVicker stesso sottolinea però che tutto quanto è solo un rumor e che non sono informazioni ufficiali. Il dataminer ricorda che lui non rappresenta in alcun modo Valve e che solo la compagnia infine potrà decidere cosa sarà del progetto Citadel.

Di certo nuovi progetti originali da parte di Valve non sarebbero spiacevoli, soprattutto se pensati per sfruttare le caratteristiche di Steam Deck. Ricordiamo che Steam Deck è stato rinviato al 2022: nuovo periodo di uscita per la console portatile Valve.