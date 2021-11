Steam Deck rinviato al 2022: nuovo periodo di uscita per la console portatile Valve

Steam Deck è stato rinviato al 2022, con il nuovo periodo di uscita annunciato da Valve per febbraio 2022, mese in cui inizieranno le spedizioni per la nuova console portatile da parte della compagnia di Steam e Half-Life.

"Il lancio di Steam Deck sarà ritardato di due mesi. Siamo spiacenti, abbiamo veramente fatto del nostro meglio per risolvere i problemi della catena di fornitura globale ma, a causa della scarsa disponibilità delle materie prime, i componenti non arrivano presso le nostre strutture di produzione in tempo per rispettare le nostre date di lancio iniziali".

Questo è quanto si legge in un aggiornamento ufficiale da parte di Valve sullo stato attuale della produzione di Steam Deck, che evidentemente risente, come era prevedibile, della crisi generale presente ormai da tempo sul mercato hardware e dei semiconduttori.

Non si tratta di un posticipo enorme, ma ovviamente influirà sui piani di coloro che speravano di avere il promettente dispositivo Valve in tempo per Natale 2021, o almeno poco dopo. Si tratterà invece di aspettare almeno fino a febbraio 2022, anche se poi ovviamente ci sarà da vedere il ritmo possibile per la distribuzione della console.

"Stando alle nostre ultime stime, le spedizioni di Steam Deck inizieranno a febbraio 2022. Questa sarà la nuova data di inizio per la coda di prenotazione. Tutti coloro che hanno prenotato il Deck manterranno la propria posizione in coda, ma le date saranno posticipate di conseguenza. Le stime sulle date di prenotazione verranno aggiornate subito dopo questo annuncio.

Ci dispiace non poter rispettare la data di spedizione prevista inizialmente. Continueremo a lavorare per migliorare le date di prenotazione in base alle nuove tempistiche e terremo tutti aggiornati nel frattempo".

Per le informazioni aggiornate anche per quanto riguarda le stime di spedizione, potete consultare la pagina ufficiale dedicata a Steam Deck sul portale Steam. Di recente, abbiamo visto che i giochi compatibili saranno validati con Deck Verified, inoltre abbiamo avuto modo di conoscere meglio l'hardware vedendolo smontato in video da Valve.