SteamWorld Dig 2 è gratis ora su GOG: riscattatelo entro 24 ore!

SteamWorld Dig 2 è ora disponibile gratis su GOG, inversione PC, Mac e Linux, in occasione del Thunderful World che si è tenuto proprio in questi minuti e ha presentato varie novità da parte del publisher.

L'iniziativa, legata al Thunderful World, è limitata nel tempo e dura solo 24 ore, ovvero avete tempo fino a domani, 11 novembre 2021, alle ore 19:00 per riscattarlo. Tutto quello di cui avete bisogno è un account di GOG, ovviamente gratuito.

Potete dirigervi a questo indirizzo e riscattare SteamWorld Dig 2 gratuitamente effettuando il login al proprio account, in modo da inserirlo direttamente nella libreria personale .

Il gioco riprende la particolare ambientazione della serie e la sfrutta per mettere in scena una sorta di metroidvania: protagonista dell'avventura è uno steambot solitario alle prese con diverse ambientazioni da scoprire per trovare il misterioso segreto dietro a una serie di terremoti rilevati presso una vecchia cittadina commerciale.

SteamWorld Dig 2, una scena del gioco

Scavando tra rovine misteriose e ambientazioni sotterranee, si scoprono percorsi e tesori incredibili, oltre ad attrezzature che consentono maggiori possibilità di spostamento aprendo anche nuove strade all'interno dell'ampia mappa.

Come potete vedere anche nella nostra recensione di SteamWorld Dig 2, si tratta davvero di un ottimo gioco, dunque consigliamo a tutti il download gratuito.