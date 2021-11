The Gunk ha una data di uscita, disponibile al lancio su Xbox Game Pass

The Gunk ha finalmente una data di uscita, annunciata oggi nel corso dell'evento Thunderful World, fissata per il 16 dicembre 2021 su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, disponibile su Xbox Game Pass al lancio, con il gioco che si presenta anche in un nuovo video e nuove immagini qui sotto.

The Gunk potrà essere acquistato al prezzo di 29,99 euro oppure giocato gratuitamente dagli abbonati al servizio Xbox Game Pass al lancio, con l'inserimento diretto nel catalogo dei titoli disponibili in sottoscrizione. Il gioco è tornato a mostrarsi durante l'evento di presentazione di oggi da parte di Image & Form con il nuovo trailer che trovate riportato qui sotto e mostra alcune fasi del gameplay.



Sviluppato dagli stessi autori della serie SteamWorld, The Gunk è un action adventure in terza persona caratterizzato da una particolare ambientazione fantascientifica alquanto cartoonesca, che ci vede esplorare un ampio ed esotico mondo e combattere contro una misteriosa minaccia, costituita proprio dal gunk, uno strano materiale simile a gelatina che si sta diffondendo sul pianeta.

Questa sorta di materiale senziente è dotato di diverse caratteristiche e risulta fondamentale ai fini del gameplay, non solo perché rappresenta la minaccia da affrontare ma anche perché è una materia prima di grande importanza, che può essere manipolata e utilizzata in altre maniere.

Attraverso un particolare guanto multiuso possiamo risucchiare il gunk e poi usarlo per modellare l'ambientazione e costruire nuovi oggetti, oltre che combattere contro creature bizzarre.

Il tutto ci porterà inoltre a decidere il destino del pianeta, tra salvarlo oppure sfruttarlo completamente. L'ultima volta avevamo visto The Gunk in un video gameplay lo scorso agosto, ora c'è la conferma che arriverà quest'anno con uscita fissata per il 16 dicembre 2021.