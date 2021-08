The Gunk: nuovo video gameplay svela il periodo di lancio

In occasione dello showcase di Xbox della Gamescom 2021 di ieri, Thunderful ha presentato un nuovo video gameplay di The Gunk, svelando inoltre il periodo di lancio del gioco, fissato per il mese di dicembre 2021 per Xbox Series X, Series S, Xbox One e PC.

Il filmato mostra un mondo in rovina a causa di una sostanza tossica che si propaga senza sosta e introduce la protagonista Rani. Il nostro compito sarà quello di esplorare il pianeta alieno e risanare il suo ecosistema, eliminando la sostanza immonda che lo ricopre utilizzando il Pumpkin, lo speciale guanto meccanico della protagonista. Il tutto risolvendo enigmi ambientali ed esplorando il mondo di gioco, che offrirà una buona varietà in termini di biomi, come canyon rocciosi, grotte sotterranee e fitte giungle.

Il gioco è realizzato con l'Unreal Engine 4 e girerà a 30 fps su Xbox One e a 60fps e 4K su Xbox Series X | S e PC, stando alle promesse degli sviluppatori.

The Gunk è stato solo uno dei tanti protagonisti dello showcase di Microsoft di ieri. Se ve lo siete persi ecco il recap con tutte le novità dell'Xbox Showcase della Gamescom 2021.