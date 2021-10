Thunderful World, Mark Hamill presenta l'evento con Xbox: The Gunk e altri giochi previsti

Thunderful World è stato annunciato oggi da Thunderful Games, team di sviluppo diventato famoso con la sua serie SteamWorld e ora lanciato nel mondo del publishing con diversi progetti in corso: l'evento si terrà il 10 novembre e vedrà la partecipazione di Mark Hamill come presentatore speciale e il supporto di Microsoft Xbox e altri.

Nel corso del Thunderful World, che si terrà il 10 novembre alle ore 20:00, verranno presentati diversi giochi annunciati e non, tra i quali The Gunk, interessante esclusiva Xbox in arrivo su Xbox Game Pass e Planet of Lana, affascinante platform adventure per PC e Xbox mostrato per la prima volta durante il Summer Game Fest dell'E3 2021.

L'evento verrà trasmesso in streaming su YouTube, Twitch e attraverso il sito ufficiale di Thunderful e vedrà la partecipazione anche di Sarah Bond di Microsoft, vicepresidente di Xbox, e del CEO di Thunderful Group, Brjánn Sigurgeirsson.

Diverse le presentazioni di giochi previsti nel corso di Thunderful World, tra le quali ci saranno Firegirl, Cursed to Golf, Source of Madness, Tinkertown e White Shadows, oltre ai già citati The Gunk e Planet of Lana.

The Gunk è stato uno dei primi giochi presentati per Xbox Series X|S

Come spiegato dal CEO di Thunderful, l'evento è studiato come un nuovo canale di comunicazione sulle novità da parte della compagnia, in modo da raggiungere un pubblico più ampio.

"Thunderful World? Non ricordo di aver accettato di promuovere nulla per Thunderful! Anche se Brjann in effetti ha lasciato un libretto a casa mia che diceva qualcosa del genere..." Ha affermato ironicamente Mark Hamill sulla questione.

Thunderful World, il logo dell'evento

"Ma tornando seri, quando ho visto la passione e l'arte dietro ai giochi di Thunderful che saranno presenti all'evento, sono rimasto affascinato".

Dello stesso avviso anche Sarah Bond di Microsoft, la quale si è concentrata in particolare sull'ottima impressione che ha avuto subito guardando The Gunk, che si appresta ad essere una delle prossime esclusive Xbox Series X|S e PC in arrivo su Xbox Game Pass. L'appuntamento con il Thunderful World è dunque fissato per il 10 novembre 2021 alle ore 20:00, ovviamente riporteremo tutte le novità che emergeranno dall'evento.