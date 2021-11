Elden Ring: tutte le maggiori novità sulla formula souls-like, secondo PlayStation

Il PlayStation blog ospita oggi un interessante approfondimento su Elden Ring, con Tim Turi, content Communication manager di Sony Interactive Entertainment, che ha riportato le sue impressioni sulla beta messa a disposizione da Bandai Namco, elencando le maggiori innovazioni apportate dal gioco alla formula dei Souls-like.

Tra i punti di continuità maggiori con gli altri giochi From Software ci sono i soliti boss impegnativi e il fatto che anche i nemici comuni sono in grado di colpire duro e infliggere notevoli danni, cosa che costringe a non abbassare mai la guardia.

Sul fronte del sistema di combattimento, alcune caratteristiche riemergono in Elden Ring dagli altri Souls: pugnalate alle spalle e parate, per esempio, con le tecniche per bloccare, rotolare, parare e colpire alle spalle in combattimento, l'uso di attacchi pesanti e il sistema di aggancio dei nemici e il sistema di progressione fra livelli possono risultare familiari ai più esperti.

Questi invece sono alcuni degli elementi innovativi, che apportano modifiche significative all'azione di gioco dei Souls, secondo quanto riferito dal PlayStation blog: