Marvel's Avengers, Spider-Man su PS5 e PS4 avrà una storia: un video lo conferma

Spider-Man avrà una storia in Marvel's Avengers, sebbene come noto sarà un'esclusiva delle versioni PS5 e PS4 del gioco: lo conferma l'ultima War Table realizzata da Crystal Dynamics per illustrare i contenuti del periodo natalizio.

I dubbi e l'inevitabile delusione erano sorti quando IGN ha riportato che Spider-Man non avrà missioni della storia dedicate in Marvel's Avengers e che eventuali elementi narrativi sarebbero stati raccontati tramite immagini statiche.

Non sappiamo da dove arrivassero esattamente tali informazioni, che stando ai virgolettati sono state pronunciate dagli stessi sviluppatori, visto che nella nostra anteprima di Spider-Man per Marvel's Avengers avevamo parlato appunto di come la storia dell'Arrampicamuri si innestasse all'interno della campagna, sulla falsariga degli eventi dedicati a Hawkeye, Kate Bishop e Black Panther.

Da questo punto di vista la War Table è piuttosto chiara e racconta di come lo Spider-Man rappresentato nel gioco abbia circa vent'anni e venga a conoscenza di alcuni pericolosi piani dell'A.I.M. che è assolutamente determinato a sventare.

Per riuscire nell'impresa però gli servirà l'aiuto degli Avengers, e non solo: anche Liz Allen, dotata nel titolo di Crystal Dynamics di un design vicino a quello del film Spider-Man: Homecoming, fornirà il proprio supporrto per la missione.