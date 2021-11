Marvel's Avengers: Spider-Man non avrà missioni della storia dedicate

Marvel's Avengers si prepara ad accogliere Spider-Man nelle fila dei super-eroi utilizzabili nel gioco, ma a quanto pare il nuovo personaggio in DLC non avrà missioni della storia, cosa peraltro già riferita in precedenza ma confermata in maniera ufficiale da Square Enix.

Come sappiamo bene, Spider-Man è un personaggio esclusivo per PS4 e PS5, forse in virtù dell'accordo che Sony ha sul super-eroe in questione che evidentemente si è esteso anche a Marvel's Avengers, ma lo sbilanciamento a favore delle console PlayStation non si rifletterà in incrementi nei contenuti maggiori legati alla storia del gioco, visto che il personaggio avrà solo alcuni riferimenti sbloccabili attraverso le missioni multiplayer.

Si tratta, insomma, di un'introduzione di minore entità rispetto a quelle di altri personaggi aggiuntivi come Kate Bishop, Clint Barton e Black Panther, ognuno dei quali è stato accompagnato da un pacchetto di missioni legate alla storia del gioco, pur essendo paradossalmente personaggi di minore importanza rispetto a Spider-Man.

Spider-Man in un'immagine da Marvel's Avengers

I contenuti legati a Spider-Man saranno dunque "registrazioni audio e scene d'intermezzo illustrate che possono essere sbloccate completando le sfide in-game nelle missioni standard della sezione Avengers Initiative multiplayer", ha riferito il director Philippe Therien in un'intervista a IGN.

"Vogliamo impegnarci in contenuti che tutti possono sfruttare, dunque abbiamo deciso di investire le energie nel raid di Klaw che arriverà nello stesso periodo", ha spiegato Therien, "Spider-Man può essere utilizzato su tutti i contenuti, ma poi rilasceremo una parte di gioco che può essere usata su tutte le piattaforme. Si tratta di una decisione presa fin dall'inizio su questo aspetto".

L'idea è dunque di non lasciare indietro i giocatori sulle altre piattaforme rispetto ai contenuti di base del gioco, giocabili in singolo e multiplayer, cosa che effettivamente era prevedibile dal momento in cui Spider-Man è stato annunciato come personaggio esclusivamente legato a una piattaforma. Di recente, abbiamo visto il trailer che mostra Spider-Man con data d'uscita, oltre a nuove immagini che presentano le skin del personaggio.