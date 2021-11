GTA Trilogy è come Cyberpunk 2077, secondo PewDiePie: il problema è l'hype

GTA Trilogy è diventato improvvisamente il nuovo oggetto di scherno internazionale, nonché di polemica furiosa sotto diversi aspetti, dopo il lancio decisamente problematico a cui è andato incontro e non sono mancati i paragoni con Cyberpunk 2077, uno dei quali proviene proprio da PewDiePie.

Il celebre youtuber, dall'alto dei suoi 110 milioni di follower sulla piattaforma, si è lanciato in un parallelo tra i due giochi, a dire il vero con una riflessione nemmeno tanto campata in aria, nonostante non si tratti propriamente di un opinionista molto ferrato sulle ultime novità videoludiche.

Secondo PewDiePie, la situazione di GTA Trilogy: Definitive Edition sarebbe sostanzialmente la stessa vista con Cyberpunk 2077. Sebbene i giochi tra loro siano ovviamente diversi, così come l'importanza delle rispettive produzioni, il problema in entrambi i casi è la vendita di hype da parte delle grandi compagnie videoludiche.

Secondo lo youtuber è strano che i publisher continuino a cadere in questa situazione: dopo aver visto quanto accaduto ad altri, secondo PewDiePie, dovrebbero rendersi conto che limitare l'entusiasmo o comunque misurarlo dovrebbe essere una mossa ragionevole da fare, per evitare contraccolpi di notevole entità.

"Pensavo che Rockstar Games fosse a un livello superiore sotto questo aspetto", ha anche riferito, "ma forse non sono più molto aggiornato". Il problema, dunque, sarebbe la differenza tra le aspettative alimentate dagli stessi sviluppatori e publisher e l'effettiva qualità dei prodotti venduti.

Questa considerazione ovviamente arriva dopo vari minuti di immancabili screenshot e video imbarazzanti tratti da GTA Trilogy: Definitive Edition commentati da PewDiePie, in certi casi anche con effetti anche piuttosto simpatici. Per il resto, abbiamo visto Rockstar scusarsi per i problemi tecnici e in seguito l'update 1.02 è stato messo a disposizione su tutte le piattaforme, cosa che comunque non modifica più di tanto la situazione complessiva dell'opera.