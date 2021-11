Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, recensione due timidi remake per Nintendo Switch

I remake hanno sempre fatto parte del DNA dei pokémon e dei videogiochi in generale, come dimostrano decine di operazioni (riuscite o meno) degli ultimi anni. Quando sono fatti a modo, queste riproposizioni per molti sono una vera e propria mana dal cielo, in grado di rendere nuovamente attuali i giochi più amati della giovinezza. Perché, diciamocela tutta, se per i film o le serie TV questa è spesso un'operazione solo commerciale, oltre che rischiosa (gli attori non sono mai bravi come gli originali, la trama è stata stravolta e così via), i videogiochi hanno avuto un'evoluzione così repentina negli anni che spesso un adattamento è necessario per avere un'esperienza ai passi coi tempi sia dal punto di vista tecnico, sia da quello delle meccaniche di gioco.

Basti pensare alla serie di Pokémon, oltretutto una di quelle che viene sempre accusata d'immobilità: nonostante questo negli anni sono state introdotte funzionalità online cooperative, miglioramenti dell'interfaccia di gioco, nuove meccaniche e -ovviamente- centinaia di nuovi mostri tascabili.

I precedenti remake della serie di Game Freak (ce ne sono molti: si parte da Rosso Fuoco e Verde Foglia del 2004, fino ad arrivare ai recenti Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee!) avevano fatto proprio questo e, anche per questo motivo, sono stati molto apprezzati dal pubblico. In altre parole, non solo avevano portato dei classici del passato sulle piattaforme in quel momento di nuova generazione, ma nel farlo avevano introdotto tutte quelle conquiste ottenute nel tempo, dall'adattatore wireless al collegamento con Pokémon Go e i sensori di movimento.

Tutte cose che, come vedremo nella recensione di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, si sono perse in questo ultimo remake per Nintendo Switch.