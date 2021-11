Ubisoft Store, Black Friday 2021: ecco le offerte migliori, sconti fino all'80%

Sono partite le offerte per il Black Friday 2021 anche sull'Ubisoft Store, con tantissimi giochi disponibili a prezzi mai visti e sconti fino all'80%. Non è tutto: aggiungendo al carrello il codice BF20, otterrete un'ulteriore riduzione del 20% e un gadget in regalo! Per accedere alla promozione vi basterà visitare questa pagina e scorrere fra i vari titoli, selezionando la vostra serie preferita, dando un'occhiata alla lista dei best seller, ai prodotti a meno di 10 euro oppure ai contenuti scaricabili che vi interessano ma di cui avevate rimandato l'acquisto finora.

Far Cry 6 Far Cry 6, Anton Castillo Ambientato nell'isola fittizia di Yara, Far Cry 6 (disponibile a partire da 39,83€ con il codice BF20) ci mette al comando del giovane guerrigliero Dani Rojas, che decide di unirsi ai ribelli di Libertad e di mettere insieme le forze che vogliono liberare il paese dal dittatore Anton Castillo, interpretato nel gioco dall'attore Giancarlo Esposito. L'ultimo capitolo della serie Ubisoft mantiene la formula che lo ha reso celebre, presentandoci un villain spietato che sta provando a rendere Yara una potenza mondiale grazie all'invenzione di un nuovo farmaco antitumorale, e schiaccia nel frattempo con la violenza qualsiasi resistenza interna. Immersi all'interno di un open world estremamente ampio, ricco di cose da fare e da vedere, armati fino ai denti ed equipaggiati addirittura con uno zaino lanciamissili, riusciremo a porre fino al regno del terrore di Castillo? Per ulteriori dettagli, ecco la nostra recensione di Far Cry 6, mentre qui trovate tutte le edizioni in promo. A proposito di villain spietati, considerate di prendere la Gold Edition di Far Cry 6 o comunque di acquistare il Season Pass, che vi consentirà di vestire i panni di tre iconici "cattivi" della serie nell'ambito di altrettanti DLC: Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed. Il primo pacchetto è già disponibile: ne parliamo nella nostra recensione di Vaas: Insanity.

Riders Republic Riders Republic, un salto vertiginoso in sella a una bici Una delle ultime novità della casa francese, Riders Republic (disponibile a partire da 35,99€ con il codice BF20) è un frenetico e spettacolare sportivo arcade a base multiplayer, in cui potremo cimentarci con cinque differenti carriere che ruotano attorno ad altrettante discipline: sci, snowboard, mountain bike, tuta alare e jet wing. È tuttavia il concetto di libertà a fare la differenza, grazie a un open world estremamente ampio e pieno di possibilità che avremo modo di esplorare in compagnia di tanti altri utenti, con partite aperte a un massimo di sessantaquattro giocatori in contemporanea ma anche modalità più ristrette e focalizzate, in cui poter condurre la propria gara senza eccessive distrazioni. Ne abbiamo parlato nella recensione di Riders Republic.

Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Valhalla, Eivor e Basim in un artwork ufficiale L'epica avventura di Eivor del Clan del Corvo ha ormai bisogno di ben poche presentazioni: Assassin's Creed Valhalla (disponibile a partire da 23,99€ con il codice BF20) è uno dei migliori episodi della serie, caratterizzato da un'ambientazione, l'Inghilterra del IX secolo, estremamente affascinante e ricca, tanto dal punto vista dei contenuti quanto dei paesaggi. Ci troveremo ad accompagnare il coraggioso guerriero vichingo in una missione che lo vedrà stringere importanti alleanze in vista dello scontro con le truppe di Alfredo il Grande, ma anche scoprire il legame fra il suo amico fraterno Sigurd e le antiche civilizzazioni. Potremo fare la conoscenza di tanti personaggi di spessore, aiutarli e ricevere in cambio la loro lealtà, combattendo e sbloccando man mano nuove, spettacolari abilità. La recensione di Assassin's Creed Valhalla.

Watch Dogs: Legion Watch Dogs: Legion, l'artwork ufficiale del gioco Watch Dogs: Legion (disponibile a partire da 15,84€ con il codice BF20) ci porta nel futuro prossimo di una Londra chiusa e totalitaria, governata con il pugno di ferro da corporazioni spietate e cui si contrappongono i membri del DedSec. Chiunque può unirsi alla squadra e cominciare a combattere, e intendiamo davvero chiunque. Una delle grandi novità del gioco sta infatti nella possibilità di reclutare qualsiasi personaggio incontrato per strada, sfruttando le sue abilità peculiari al fine di completare specifiche missioni e facendolo crescere progressivamente ma accettando anche di perderlo per sempre nel caso in cui venga ucciso. Una feature davvero interessante, come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Watch Dogs: Legion.

Immortals: Fenyx Rising Immortals: Fenyx Rising, la protagonista si prepara a combattere Le offerte del Black Friday 2021 sull'Ubisoft Store coinvolgono l'intero catalogo della casa francese e sono dunque un'ottima occasione per recuperare titoli di cui, per un motivo o per l'altro, avevamo rimandato l'acquisto. È il caso di Immortals: Fenyx Rising (disponibile a partire da 19,20€ con il codice BF20), senza dubbio una delle sorprese degli ultimi anni. Parliamo infatti di un action RPG divertente e corposo, che ci porta nell'antica Grecia dei miti e delle leggende. Una misteriosa maledizione minaccia di uccidere gli dei dell'Olimpo, che incaricano la coraggiosa Fenyx di trovare l'origine del male ed eliminarla. Come potrà però una mortale portare a termine un incarico così difficile? Per questo la ragazza viene dotata di alcuni poteri divini con cui affrontare le inevitabili insidie che troverà lungo il cammino. Ulteriori dettagli nella recensione di Immortals: Fenyx Rising.