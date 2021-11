Kojima Productions ha aperto una divisione dedicata a serie TV, film e musica

Kojima Productions si ingrandisce, annunciando l'apertura di una divisione dedicata a serie TV e musica, con nuovi uffici che avranno sede a Los Angeles in California, dimostrando l'intenzione del team di espandersi in nuovi settori.

Sappiamo bene come Hideo Kojima sia un autore eclettico e incline a lavorare in diversi ambiti, o comunque con contatti importanti attraverso vari medium in cui si sviluppa la cultura pop, dunque è probabile che l'apertura di questa nuova divisione abbia riflessi importanti sui futuri progetti del team.

La nuova squadra sarà guidata da Riley Russell, che è entrato a far parte di Kojima Productions dopo una lunga permanenza presso PlayStation a coprire vari ruoli, compreso chief legal officer e VP of business affair, dunque un personaggio alquanto esperto degli aspetti più tecnici del management, più che sul fronte artistico e creativo, sembrerebbe.

"La nuova divisione sarà impegnata con professionisti creativi e talentuosi nei campi di televisione, musica e film, oltre a prodotti più legati ai videogiochi", ha affermato Russell.

Hideo Kojma in una foto presso Kojima Productions

Al momento non ci sono informazioni sui primi progetti previsti, con il nuovo team che per il momento ha l'obiettivo di espandersi e consolidarsi nell'area, potenziando i brand di Kojima Productions e rendendoli parte integrante della cultura popolare a diversi livelli.

Gli studi avranno base in California e lavoreranno principalmente nell'area in questione. "Trovare nuovi modi per intrattenere, coinvolgere e offrire prodotti di valore ai nostri fan è essenziale nel mondo sempre in evoluzione dei prodotti di narrativa", ha affermato Yoshiko Fukuda di Kojima Productions, "La nostra nuova divisione porterà lo studio in ulteriori aree in cui le nostre narrazioni creative possano andare oltre i videogiochi e aprire nuovi modi per comunicare con i nostri fan e immergerli in questi spazi".