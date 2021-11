Microsoft Surface Pro 7+: offerta Amazon del Black Friday 2021, 300€ di sconto

Con l'arrivo del Black Friday 2021 arriva anche un'offerta su Amazon per un Microsoft Surface Pro 7+. Lo sconto segnalato è di 300€, ovvero del 27%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per un Microsoft Surface Pro 7+ è 1.099€. È stato proposto, non molto tempo fa, a 999€ per alcuni giorni, ma ora si trova al proprio minimo storico su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Microsoft Surface Pro 7+ monta un Intel Core i5 da 4.2 GHz, una RAM da 8 GB e un SSD da 128 GB. Misura 29.21 x 20.07 x 0.84 cm; per un peso totale di 770 grammi. Lo schermo è da 12.3 pollici. Ha una webcam posteriore da 8 MP.

Microsoft Surface Pro 7+

