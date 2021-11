Pokémon Diamante / Perla su Switch: offerta Amazon del Black Friday 2021, subito in sconto

Per il Black Friday 2021, su Amazon troviamo in offerta Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente. I due giochi sono in sconto di 10.01€, ovvero del 17%. Il prezzo pieno di entrambi i giochi è 59.99€. Questo sconto arriva poco dopo l'uscita ed è l'occasione perfetta per prendere uno dei due giochi (o entrambi, perché no) a prezzo non pieno. I giochi Nintendo Switch di rado calano di prezzo, quindi ci vorrà del tempo per trovare il gioco a prezzo inferiore. Sono venduti e spediti da Amazon.

Lucario di Pokémon Perla e Diamante su Switch

