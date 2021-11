Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, il nuovo trailer è dedicato a Sophie

Koei Tecmo ha pubblicato un trailer dedicato a Sophie, di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Insomma, se volete saperne di più sulla protagonista del gioco, andate in testa alla notizia e premete il tasto play.

Il trailer mostra Sophie Neuenmuller in diversi momenti del gameplay, in particolare nei dialoghi e nelle sequenze d'intermezzo. Non dura moltissimo, ma è comunque interessante, soprattutto per gli appassionati della serie.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream uscirà il 25 febbraio 2022 su PC, Nintendo Switch e PS4. La versione PC sarà acquistabile soltanto su Steam. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

La misteriosa storia di un sogno misterioso...

Una delle tante storie vissute nel corso delle mille avventure di Alchemist Sophie nei suoi viaggi dopo avere lasciato Kirchen Bell, la propria città natale .

In questa avventura Sophie è impegnata a ritrovare l'amica Plachta nel mondo onirico di Erde Wiege a riprova dei profondi legami affettivi creati con le persone che incontra.

Caratteristiche principali

■Battaglie a turni ulteriormente sviluppate e transizioni senza soluzione di continuità! Nelle battaglie a turni in gruppi da 6, i 3 componenti in prima linea e i 3 in retroguardia formano a loro volta due squadre che cooperano in "multi-linked turn battle". La transizione tra esplorazione e battaglia avviene senza tempi di caricamento consentendo "seamless battle" che conferiscono al gioco un ritmo mai visto prima.

■2 tipologie di pannelli per la sintesi per tutti!

In questo gioco si utilizzano pannelli per la sintesi, il sistema di sintesi della serie Mysterious. Per creare nuovi oggetti i materiali vengono collocati negli slot dei pannelli con modalità simili a un puzzle. Collocando determinati materiali negli slot, è possibile produrre effetti diversi.

In questo gioco è possibile selezionare 2 tipologie di pannelli: un pannello normale e uno ristretto che presenta un livello di difficoltà di sintesi più elevato.

Il quadro di controllo del pannello ristretto è piuttosto complesso, ma quando i materiali sono collocati al posto giusto è possibile sintetizzare oggetti che producono effetti più potenti e che non si possono generare attraverso il pannello normale.