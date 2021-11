PowerA Spectra Infinity, la recensione del controller Xbox con illuminazione RGB e prezzo economico

Il gamepad in questione è equipaggiato con due pulsanti extra integrati nei manubri, programmabili in maniera estremamente semplice e veloce, nonché di due selettori a portata di dita che consentono di regolare la corsa dei trigger perché diventi più corta o addirittura istantanea. La versione standard del dispositivo vanta inoltre LED anch'essi programmabili senza bisogno di software appositi.

Ebbene, lo Spectra Infinity di PowerA cerca di interrompere questa narrazione proponendo agli utenti Xbox e PC una soluzione dal costo estremamente contenuto: 44,99€ per la versione con luci LED RGB e addirittura 39,99€ per quella priva di sistema di illuminazione, senza tuttavia scendere a compromessi sul piano delle funzionalità e della qualità costruttiva. O quasi.

Caratteristiche tecniche

PowerA Spectra Infinity, il dettaglio degli stick analogici con corona zigrinata

PowerA Spectra Infinity è un controller di tipo wired compatibile con Xbox e PC, dotato di un robusto cavo da 3 metri che è possibile rimuovere e che utilizza una porta micro USB anziché USB-C, ma con un aggancio a scatto. Per farlo funzionare basta ovviamente collegarlo e si è subito operativi, con la possibilità di effettuare le eventuali personalizzazioni al volo.

La forma del dispositivo riprende in maniera fedele quella del controller di Xbox Series X|S (qui la recensione), ma con alcune differenze che si notano già nella parte frontale: la corona degli stick analogici presenta una robusta zigrinatura che migliora nettamente il grip, mentre nella parte inferiore c'è un selettore trasparente che si illumina quando colleghiamo un headset tramite l'uscita jack da 3,5 millimetri e permette non solo di regolare il volume ma anche di mettere il microfono in muto.

La consistenza dello Spectra Infinity è anch'essa molto simile a quella del controller Microsoft, grazie al peso identico (287 grammi) e ad una finitura superiore nera opaca molto bella, leggermente gommata e dunque tendente a mostrare un po' troppo i segni delle nostre impronte. La parte inferiore è invece in plastica normale, con una zigrinatura non pesante ma sufficiente a rendere la presa sicura.

È proprio sul retro che possiamo trovare le differenze più marcate rispetto al gamepad ufficiale, nonché le peculiarità che rendono il prodotto PowerA professionale: i due tasti extra integrati nei manubri, perfettamente a portata delle dita medie, e i due selettori che modificano la corsa dei trigger a tre livelli: piena, media e istantanea. Anch'essi si azionano agevolmente e senza bisogno di girare il controller, come accade invece nel pur eccellente Scuf Instinct Pro (la recensione).

PowerA Spectra Infinity, visuale posteriore

Sempre sul retro si notano inoltre due pulsanti centrali: quello in alto consente di programmare i tasti>, quello in basso di configurare le luci LED RGB. L'operazione, come accennato, è estremamente semplice: basta tenere premuto il pulsante per la programmazione finché una luce frontale non comincia a lampeggiare, quindi premere il tasto che vogliamo clonare e uno degli extra sul retro a cui assegnarlo, ripetendo la procedura per l'altro.

Gestire le luci LED RGB è ugualmente semplice: basta tenere premuto il tasto per programmarle, quindi agire sui quattro pulsante principali per modificare la tonalità e la sfumatura delle luci, ottenendo varie combinazioni differenti e ugualmente piacevoli. Premendo il tasto una sola volta, inoltre, è possibile spegnere l'illuminazione. Il fatto di non aver bisogno di software esterni per effettuare queste operazioni è una gran bella cosa e l'abbiamo molto apprezzata.

Scheda tecnica PowerA Spectra Infinity