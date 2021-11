Dauntless per PS5 e Xbox Series X|S annunciato con data e trailer

Dauntless approderà su PS5 e Xbox Series X|S fra pochi giorni, per la precisione il 2 dicembre: lo ha annunciato Phoenix Labs con il trailer che potete vedere qui sopra e un post sul sito ufficiale del gioco.

Capace di superare i 6 milioni di giocatori nella prima settimana, Dauntless è già disponibile gratis su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e la versione next-gen supporterà il cross-play per non tagliare fuori nessuno.

I possessori di PlayStation 5 potranno scaricare la nuova edizione di Dauntless dal PlayStation Store, mentre su Xbox l'aggiornamento sarà automatico grazie allo Smart Delivery. La cross-progression garantirà inoltre la conservazione dei salvataggi a prescindere dalla piattaforma.

Dauntless, due personaggi del gioco

Su PS5 e Xbox Series X il titolo di Phoenix Labs girerà a 4K dinamici e 60 fps, mentre su Xbox Series S la risoluzione sarà pari a 1440p. In tutti i casi si potrà godere di un sistema di illuminazione potenziato, distanza visiva migliorata, nebbia volumetrica, texture ridisegnate e svariati asset sostituiti.

Oltre ai caricamenti fino al 90% più rapidi su tutte le piattaforme next-gen, Dauntless vanterà sulla console Sony il supporto completo per le funzionalità del controller DualSense, nello specifico i trigger adattivi, l'altoparlante integrato e l'audio 3D.